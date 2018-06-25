明起油价迎年内“第三降” 一箱油将节省约2元

原标题：@所有车主，明起，油价迎年内“第三降”！

来源：央视新闻客户端

根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（6月25日）24时开启。本轮成品油调价周期内（6月11日—6月25日），伦敦布伦特、纽约WTI原油期货价格走势出现分化，其中布伦特油价震荡下降，WTI油价在当前水平维持波动。平均来看，两市油价比上轮调价周期小幅下降0.67%。受此影响，国内油价将下调，国内汽油、柴油的零售价格也随之下调。央视财经记者从国家发改委获悉，汽油、柴油每吨分别下调55元。

本次油价调整具体情况如下： 92号汽油每升下调0.04元，95号汽油每升下调0.05元，0号柴油每升下调0.05元。央视财经记者给您算了一笔账，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约2元。

多种因素为国际油价带来下行压力

调价周期内，欧佩克增产预期、美国原油产量不断攀升、中美贸易争端升级等因素给国际油价带来下行压力。欧佩克于上周五举行中期会议，前期受增产预期影响，国际油价从近三年半的高位震荡下降，单月降幅高达8.5%。会议决定将于今年7月1日起增产约100万桶/日，消息公布后，由于增产幅度低于预期，当日两市油价均有所回升。同时，美国原油大幅增产影响国际油价下滑。美国能源情报署数据显示，原油日产量升至1090万桶的纪录高位，并预计7月页岩油日产量将增加14.1万桶升至创纪录的734万桶。此外，中美贸易冲突升级也影响国际油价下降。特朗普最新言论表示，计划对来自中国2000亿美元的进口商品征收关税，我方对此作出回应，并计划对美国原油等进口商品加征关税。但另一方面，全球原油需求强劲，库存数据进一步下降，委内瑞拉出口大幅减少等因素限制了油价跌幅。

由于欧佩克增产计划并未明显改变全球原油供需恢复再平衡的格局，国家发改委价格监测中心预计，短期国际油价将在当前水平维持波动，后续需重点关注欧佩克原油供应、美国页岩油增产和中东地缘政治冲突给油价带来的影响。

年内油价变动一览：7涨4跌1搁浅

经过本次调价，2018年以来，国内成品油调价已呈现“七涨四跌一搁浅”的格局。截至本次调价，汽油价格累计每吨上调610元，柴油价格累计每吨上调585元。

责任编辑：张迪