中越混血网红香港拍辱华视频 满街找“婊子”

原标题：中越混血香港拍辱华视频，满街找“婊子”，外国人都看不下去了

为了点击率，为了红，为了钱。。。真可悲。

最近一位亚裔Youtuber网红，又“火”了。

这位博主昵称为RICEGUM，全名Bryan Le，今年21岁（96年）。很多知道他的中国小伙伴会叫他米缸。

他父母分别来自越南和中国，他还有个可爱的弟弟。现在一家在美国洛杉矶居住。

RiceGum算得上一位很火的大V油管博主，光油管上就坐拥千万粉丝。

今年他还在超级碗插播的魔声耳机广告里出镜，上演科技宅改变世界的故事。

上周，他发布了一条自己在香港游玩2天的经历，名为“Why I Left The Clout House（im sorry）”的影片。视频中他和他搭档的言行举止引起轩然大波，让所有看到视频的中国人发指，日韩小伙伴也都看不下去。

微博知名博主@拂菻坊 、@不是柯桑德，以及Youtuber@TerryTV都看不下去，觉得他“很不尊重人”、“他让亚洲人蒙羞”、“希望他能明白自己错了”。。。。。。

（以上截图来自YOUTUBE）

现在该视频也已有310万次观看量了。

他在视频里说了、做了些什么？

小编先放个@拂菻坊的讲解视频，不方便看视频的小伙伴可以看下面的截图：

首先他在出发前说自己要去中国玩两天▼

到达香港后，他在旁边标注了日本国旗。。。。。。▼

RiceGum自己的母亲是中国人，你觉得他会不知道中国国旗应该长什么样子么？

讽刺路人听不懂英语▼

在牛什的前面说“这是不是狗肉啊，我觉得好恶心，我们要不去试点猫肉吧”▼

询问路人婊子（*hores、bi*ches）在哪▼

吃不完的冰淇淋想给路人吃，中年大叔摆手，他还是硬让对方拿起冰淇淋，还催促他吃掉▼

前面觉得狗肉猫肉很恶心，接下来却还追问路人在哪里可以吃狗肉猫肉，还说自己是个勇于尝试的人▼

还问发传单的阿姨，提供“happy ending”服务么▼

他不只语出惊人，他和他的伙伴还做出很多极其不礼貌的事情。

包括在扶手梯上故意触碰其他人的手，也不道歉▼

经过服装店时还将模型转换成淫亵的姿势，又把模特的上衣揭起，露出胸部▼

又走入正在关门落闸的鞋店，即使职员告知已关门，他们仍拿起鞋架上的鞋子，还装做听不懂。。。。。。

更可笑的是，因为他经常放嘲讽视频惹人不快，经常收到“你应该回到中国去”、“我讨厌你，滚回中国吧”等留言▼

他却想通过这个视频寻求认同感，并告诉大家：“不要再留言叫我滚回中国，因为我不属于这里，我是属于美国的。”

为了证明自己不属于这里，先问路人认不认识他，接着还对着路人问吼，are u f*ck with ricegum？▼

视频里的人没法回应他，或者被他的声音吓到、不理他，他却因此沾沾自喜：看我不属于这儿！我属于美国▼

当然他的视频让很多网友都炸了。

有外国网友说，这个视频很不尊重人，看了视频都难以入睡。

他做了什么屎一样地东西，真的很不尊重人





天哪这太不尊重人，该停止了！





这条视频让我难以入睡





真难以置信会有这样不尊重人的视频啊。。。。。。

（以上截图均来自Youtube）

更多中国网友看他在视频里欺负中国老实人，气到想组队去打他

更多人觉得他像个跳梁小丑，他在寻求如认同感，却很可悲

哈哈，他就是个小丑，可怜的小孩





他完全迷失了，他可能觉得，通过侮辱和欺负中国人，西方观众会更喜欢他。并将他视为西方人，太可悲了。现在没人像他一样。

还有人说他是亚洲版的Logan & Jake Paul兄弟、问他这样做和炫富diss亚裔的Lil Tay有什么区别

RiceGum就像Lil Tay、Jake Paul（没底线）

亚洲版Jake Paul来了





RiceGum要步LoganPaul后尘了么？

（以上截图来自于新浪微博&Youtube）

其实，RiceGum也和臭名昭著的Logan Paul、Jake Paul兄弟俩关系不错，3个人也总是会做一些视频骂战，其实都算是炒作。

前段时间炫富的9岁亚裔小网红“Lil Tay”，曾在自己的音乐MV里Diss RiceGum引起轩然大波，但之后经过《Jezebel》记者Anna Merlan的调查发现，他俩的争执就是炒作，RiceGum还专门为Lil Tay制作过一整部视频。

其实翻出他的成名视频，你可能会更惊讶：他怎么会变成这样！

15年，他曾发出了一个视频，名为“These Kids Must Be Stopped 这些孩子必须停止这么做”

他在视频里批评musical.ly（美国版抖音） 里用Jacob Sartorius，Hunter Rowland和Loren Beech有性内涵的舞蹈和歌词让孩子们模仿，很替他们担心。

他甚至还表演如果他这么做，自己母亲失望和生气的反应。该视频开始病毒式地传播，到达1千450多万的播放量，他也慢慢成为了一个现象级的网红。

但那时候他没有这么粗俗，讲话甚至可以算得上很温柔了。

这条视频下方还有网友1月前还来留言 “天，他怎么变了这么多”

专门做视频网站YouTube数据监控的美国公司Social Blade，也在16年预估了他的月收入（仅仅根据网红在YouTube发布视频的流量进行的大致粗略统计），排行21名，那时候他的粉丝才不到500万，月收入已经达到9800-156800美元，代言合作、赞助合作等并没有统计在内。

但他仍没有停止自己想红的心。

他开始炫富、在视频里大声说话，和其他博主互相diss炒作。

去年四月，他和另一个博主Gabbie吵架，双方各执一词，很多人都在网上指责Ricegum很不成熟也及其没有风度。

随后他发了一首Diss Gabbie的单曲。访问量过百万。

他在MV中展示了，“老子不仅有女人，还有钱。我骂的就是Gabbie这个bi*ch！”

通过这场闹剧，两个人都得到了关注和粉丝，Ricegum因为这样瞬间被更多人知道了。

去年8月，在他的YouTube订阅用户在800万前，他在Twitter上宣称自己拒绝了哈佛奖学金，只为继续做Vlog。

2017年11月，RiceGum在Billboard的新人艺术家排行榜上位居第25。

你可以看到他慢慢开始用名牌、潮牌将自己包装起来

（以上图片来自Instagram）

（图片来自youtube）

这个16岁就开始创立自己频道游走在网络世界的年轻人，或许他知道成名的捷径是什么。

但他为了点击率、为了红、为了钱。。。。。。摆出这样不负责任、不尊重人的嘴脸，真的很让人恶心，也很可悲。

责任编辑：张迪