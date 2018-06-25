中越混血网红香港拍辱华视频 满街找“婊子”

原标题：中越混血香港拍辱华视频，满街找“婊子”，外国人都看不下去了
为了点击率，为了红，为了钱。。。真可悲。
最近一位亚裔Youtuber网红，又“火”了。
这位博主昵称为RICEGUM，全名Bryan Le，今年21岁（96年）。很多知道他的中国小伙伴会叫他米缸。
RiceGum算得上一位很火的大V油管博主，光油管上就坐拥千万粉丝。
今年他还在超级碗插播的魔声耳机广告里出镜，上演科技宅改变世界的故事。
上周，他发布了一条自己在香港游玩2天的经历，名为“Why I Left The Clout House（im sorry）”的影片。视频中他和他搭档的言行举止引起轩然大波，让所有看到视频的中国人发指，日韩小伙伴也都看不下去。
微博知名博主@拂菻坊 、@不是柯桑德，以及Youtuber@TerryTV都看不下去，觉得他“很不尊重人”、“他让亚洲人蒙羞”、“希望他能明白自己错了”。。。。。。
现在该视频也已有310万次观看量了。
他在视频里说了、做了些什么？
小编先放个@拂菻坊的讲解视频，不方便看视频的小伙伴可以看下面的截图：
首先他在出发前说自己要去中国玩两天▼
RiceGum自己的母亲是中国人，你觉得他会不知道中国国旗应该长什么样子么？
讽刺路人听不懂英语▼
询问路人婊子（*hores、bi*ches）在哪▼
吃不完的冰淇淋想给路人吃，中年大叔摆手，他还是硬让对方拿起冰淇淋，还催促他吃掉▼
前面觉得狗肉猫肉很恶心，接下来却还追问路人在哪里可以吃狗肉猫肉，还说自己是个勇于尝试的人▼
还问发传单的阿姨，提供“happy ending”服务么▼
他不只语出惊人，他和他的伙伴还做出很多极其不礼貌的事情。
包括在扶手梯上故意触碰其他人的手，也不道歉▼
经过服装店时还将模型转换成淫亵的姿势，又把模特的上衣揭起，露出胸部▼
又走入正在关门落闸的鞋店，即使职员告知已关门，他们仍拿起鞋架上的鞋子，还装做听不懂。。。。。。
更可笑的是，因为他经常放嘲讽视频惹人不快，经常收到“你应该回到中国去”、“我讨厌你，滚回中国吧”等留言▼
他却想通过这个视频寻求认同感，并告诉大家：“不要再留言叫我滚回中国，因为我不属于这里，我是属于美国的。”
为了证明自己不属于这里，先问路人认不认识他，接着还对着路人问吼，are u f*ck with ricegum？▼
视频里的人没法回应他，或者被他的声音吓到、不理他，他却因此沾沾自喜：看我不属于这儿！我属于美国▼
有外国网友说，这个视频很不尊重人，看了视频都难以入睡。
他做了什么屎一样地东西，真的很不尊重人
天哪这太不尊重人，该停止了！
这条视频让我难以入睡
真难以置信会有这样不尊重人的视频啊。。。。。。
更多中国网友看他在视频里欺负中国老实人，气到想组队去打他
哈哈，他就是个小丑，可怜的小孩
他完全迷失了，他可能觉得，通过侮辱和欺负中国人，西方观众会更喜欢他。并将他视为西方人，太可悲了。现在没人像他一样。
还有人说他是亚洲版的Logan & Jake Paul兄弟、问他这样做和炫富diss亚裔的Lil Tay有什么区别
RiceGum就像Lil Tay、Jake Paul（没底线）
亚洲版Jake Paul来了
RiceGum要步LoganPaul后尘了么？
其实，RiceGum也和臭名昭著的Logan Paul、Jake Paul兄弟俩关系不错，3个人也总是会做一些视频骂战，其实都算是炒作。
前段时间炫富的9岁亚裔小网红“Lil Tay”，曾在自己的音乐MV里Diss RiceGum引起轩然大波，但之后经过《Jezebel》记者Anna Merlan的调查发现，他俩的争执就是炒作，RiceGum还专门为Lil Tay制作过一整部视频。
其实翻出他的成名视频，你可能会更惊讶：他怎么会变成这样！
15年，他曾发出了一个视频，名为“These Kids Must Be Stopped 这些孩子必须停止这么做”
他在视频里批评musical.ly（美国版抖音） 里用Jacob Sartorius，Hunter Rowland和Loren Beech有性内涵的舞蹈和歌词让孩子们模仿，很替他们担心。
他甚至还表演如果他这么做，自己母亲失望和生气的反应。该视频开始病毒式地传播，到达1千450多万的播放量，他也慢慢成为了一个现象级的网红。
但那时候他没有这么粗俗，讲话甚至可以算得上很温柔了。
专门做视频网站YouTube数据监控的美国公司Social Blade，也在16年预估了他的月收入（仅仅根据网红在YouTube发布视频的流量进行的大致粗略统计），排行21名，那时候他的粉丝才不到500万，月收入已经达到9800-156800美元，代言合作、赞助合作等并没有统计在内。
但他仍没有停止自己想红的心。
他开始炫富、在视频里大声说话，和其他博主互相diss炒作。
去年四月，他和另一个博主Gabbie吵架，双方各执一词，很多人都在网上指责Ricegum很不成熟也及其没有风度。
随后他发了一首Diss Gabbie的单曲。访问量过百万。
他在MV中展示了，“老子不仅有女人，还有钱。我骂的就是Gabbie这个bi*ch！”
通过这场闹剧，两个人都得到了关注和粉丝，Ricegum因为这样瞬间被更多人知道了。
去年8月，在他的YouTube订阅用户在800万前，他在Twitter上宣称自己拒绝了哈佛奖学金，只为继续做Vlog。
你可以看到他慢慢开始用名牌、潮牌将自己包装起来
这个16岁就开始创立自己频道游走在网络世界的年轻人，或许他知道成名的捷径是什么。
但他为了点击率、为了红、为了钱。。。。。。摆出这样不负责任、不尊重人的嘴脸，真的很让人恶心，也很可悲。
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