中国军机一个月去两趟菲律宾 “打”了这些人的脸

原标题：中国军机一个月去了两趟菲律宾，“打”了这些人的脸！

参考消息网6月25日报道 据《菲律宾明星报》网站报道，菲律宾空军证实，中国军机23日中午在达沃市机场着陆。报道援引ANC电视台的消息称，中国军机于当天中午12点18分抵达达沃市，进行“短暂加油”。

这是一个月之内中国军机第二次降落菲律宾。境外媒体报道称，本月早些时候，中国一架军用飞机抵达达沃市的照片在社交媒体上迅速传播。菲律宾总统府本月10日证实了有中国军机降落达沃市的消息。

有舆论注意到，自6月初中国军机在菲律宾降落后，就有一些人试图借题发挥，以挑拨中菲关系。

《菲律宾星报》就曾渲染称，在菲律宾总统杜特尔特多次表达不愿和中国开战的背景下，中国军机出现在杜特尔特的老家，引起“恐慌”。还有境外媒体注意到，有反对派议员甚至在菲参议院炮制了一项决议案，要求调查为什么中方飞机频繁降落在杜特尔特的老家。此外，菲律宾国防历史学家卡斯托帝欧还在电视节目中说，军方第一时间在状况外，这令人感到困扰。卡斯托帝欧还臆测说，中国军机在达沃市停留了数天，远超过加油所需的时间。

事实上，关于中国军机在菲律宾降落，中菲双方都曾予以说明。《菲律宾商报》此前报道称，中国驻菲律宾大使赵鉴华说，菲律宾不必为此担心，中国没有打算对一个友好邻国发动战争。该媒体还援引菲总统府发言人的话说，中方飞机请求“技术性降落”完全正常。境外媒体称，菲律宾总统助手邦·戈在一份声明中说，“菲律宾政府相关机构收到、讨论并允许了”中国军机的降落请求。戈说：“中国军机请求降落的目的是加油，请求得到了许可，且请求方需遵守具体规定。”

有舆论认为，尽管挑拨中菲关系的言论屡屡出现，但中国军机依然再度降落菲律宾，这无疑是对别有用心言论及挑拨中菲关系势力的一次有力回击。而这一“打脸”，也完全在意料之中。

自新一届菲律宾政府上台以来，中菲关系进入“回升通道”。美国有线电视新闻网网站报道，今年4月，菲总统杜特尔特就直言，菲律宾需要中国。这家美国媒体还注意到，杜特尔特谈论政治上靠近中国，这不是第一次。2016年10月，在北京访问期间，他出人意料地宣布在军事和经济上“脱离”美国。中菲两国领导人首次会晤时，双方签署了13项双边协议，包括贸易和投资协议。

对于中国军机降落菲律宾及中菲关系前景，知名军事评论员宋晓军在接受参考消息网采访时表示，此事表明中菲双方旨在打破因领土争端所造成的不必要的紧张关系，亦表明菲律宾政府通过与中国改善关系，发出了进一步提升区域双边合作的积极信号。中菲两国经贸合作上升速度很快。菲律宾对中国的出口贸易前景良好，中国对菲律宾基础设施建设亦予以大力支持，在此背景下，经济合作所带来的必然逻辑结果便是双方的安全合作呈现加强态势。

他进一步指出，中菲关系已从低谷期回升，随着南海行为准则谈判的推进、共识的增多以及中国与东盟之间政经关系快速发展，中菲关系向好发展是大势所趋。可以说，“中国军机降落菲律宾进行加油”的安全合作仅是开端，未来，中菲两国在反恐及维护地区安全等方面亦存在安全合作的广阔空间。（完）

责任编辑：张迪