原标题：云南省有色地质局原局长郭远生接受监察调查
据云南省监察委员会消息：云南省有色地质局原党委书记、局长郭远生涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。
郭远生简历
郭远生，男，土家族，中共党员，在职博士研究生，1958年9月出生。1975年3月至2000年12月，在云南地矿局工作，历任第三地质大队副队长兼经营部主任，地勘公司经理，云南地质工程第二勘察院副院长兼总经济师，八〇二队队长，企业管理处处长，云南地质勘察总公司总经理，八一四队队长，云南地质工程勘察院党委委员、院长；2000年12月至2007年1月，任云南省地质矿产勘查开发局党委委员、副局长；2007年1月至2012年5月，任云南省有色地质局党委委员、局长；2012年5月至2017年9月，任云南省有色地质局党委书记、局长；2017年9月至今，云南省有色地质局保留正厅级待遇。
（云南省纪委监委）
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