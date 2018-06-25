原标题：胡春华任总指挥的指挥部，组成人员公布

6月25日，中国政府网发布《关于调整国家防汛抗旱总指挥部组成人员的通知》。

据《通知》：国家防总设总指挥一人，由国务院副总理胡春华担任；副总指挥5人，分别是国务委员王勇，水利部部长鄂竟平，应急部党组书记、副部长黄明，中央军委联合参谋部副参谋长马宜明，国务院机关党组成员高雨。

据中国政府网显示，国务院上一次整体调整国家防总组成人员，还是在2013年，当时，国家防总总指挥由时任国务院副总理汪洋担任；副总指挥3人，分别是时任水利部部长陈雷，时任解放军副总参谋长章沁生（后由中央军委联合参谋部副参谋长马宜明担任），时任国务院副秘书长丁学东（后由时任国务院副秘书长江泽林担任）。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，国家防总本次也就是最新一次组成人员调整，是在党和国家机构改革大背景下展开的。

据今年3月发布的《深化党和国家机构改革方案》：为防范化解重特大安全风险，健全公共安全体系，整合优化应急力量和资源，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制，将国家防汛抗旱总指挥部等多个部门的职责整合，组建应急管理部，作为国务院组成部门。

可见，与此前的国家防总相比，其组成人员的最大变化之一，就是增加了来自应急管理部的领导，应急管理部党组书记、副部长黄明担任国家防总的副总指挥。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，之前，胡春华、王勇已经分别以国家防总总指挥、副总指挥身份，出席相关活动。

据新华社5月22日报道：国务院副总理、国家防汛抗旱总指挥部总指挥胡春华近日在河南、安徽、湖北三省调研防汛工作，并出席在武汉召开的防汛工作座谈会。国务委员、国家防汛抗旱总指挥部副总指挥王勇主持座谈会。

调研时，胡春华强调，今年防汛抗旱形势十分复杂严峻，要有力有序有效做好防灾救灾各项工作。要密切监视天气和汛情变化，及时发布预测预警信息，做好重点区域气象水文精细化预报。要加强防洪工程、蓄滞洪区精准科学调度，保障重点保护区防洪安全。要强化堤坝、圩垸及水库水电站的巡查除险，对险工险段、重要部位要24小时值守。要细化实化城市防洪排涝措施，做好应急管制和应急救援。发生水旱灾害地区，要迅速全力抗灾救灾，保障灾区群众基本生活，做好供水供电交通等水毁设施抢险修复，尽快恢复生产生活秩序。

胡春华要求，各地区要严格落实防汛行政首长责任制，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，逐级压实防汛救灾责任。要把确保人民群众生命安全放在首位，坚持群测群防，及时组织人员转移避险，坚决防止群死群伤。国家防总和各流域防总要加强指挥协调，推动上下游、左右岸、省市间以及相关部门间的通力协作，加强军地军民合作。要做好机构改革中防汛工作衔接，按原有职责分工抓好落实，形成防汛抗洪工作合力。

其他几名国家防总的副总指挥中，马宜明在上届政府中，就曾出任国家防总副总指挥。鄂竟平、黄明、高雨则是首次以国家防总副总指挥身份亮相。不过，此前，鄂竟平、黄明都曾在国家防总任职，鄂竟平担任水利部副部长时，曾担任国家防总秘书长；黄明担任公安部副部长时，曾是国家防总成员。

国家防汛抗旱总指挥部在国务院领导下，负责领导组织全国的防汛抗旱工作。

责任编辑：余鹏飞