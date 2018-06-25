原标题：将军大考，13个集团军军长全部进考场

陆军13个集团军军长，最近经历了一场“大考”。

22日，陆军战役首长机关集训结束。集训中，陆军对13个集团军军长进行了严考严训。

考后，第71集团军军长李中林评价，“这次集训我感觉到紧贴使命任务、突显时代特征、坚持问题导向，强化了实案背景，抓住了练指挥谋略这个核心、考战役指挥员这个关键，特别是对指挥员的考核，采取指挥员口述决心、回答质询、专家教授逐项打分、综合评判，陆军首长还进行了现场的点评，我感到锻炼提高大、学习收获多。”

这场“考军长”，时间为本月18日至22日。考试中，陆军13个集团军军长依据抽签确定顺序，依次接受陆军考核。

为确保“严格、公平、保密”，考核期间涉及考核内容的视频和图片，没有公开发布。

24日晚间，陆军机关微信公号发布了一段93秒的视频。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）从视频画面中看到，陆军司令员韩卫国、政委刘雷均来到现场督阵。

韩卫国（右）刘雷（左）

“考军长”前有集训阶段，为理论授课和作业练习。5个战区陆军司令员亲自备课授课，陆军机关听课的局长们与授课者进行远程互动交流，陆军院校专家与参训人员以作业内容为课题，交流互动，启发思路。

18日起，进入备受瞩目的“考军长”阶段。

19日进行的是战役指挥能力考试。考前24小时，通过机要系统，向13位受考集团军军长下发考核想定条件；根据战时指挥所编成，按照核心要素齐全的要求，分别抽组15人，在野战帐篷里，用一体化平台进行封闭作业，拟制形成战役命令和决心图。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）从陆军机关公布的视频中看到，在第71集团军的指挥所里，除了军长李中林，还有副军长李志忠，参谋长段应民。

那么，军长是如何答题的呢？又如何评分呢？

据公开信息，“考军长”期间，每天上午、下午会各安排两名军长受考，每人次考核1小时。

考试开始后，考场播放想定情况导入片，引导观摩跟训人员同步进入情况，受考军长必须在40分钟内，完成口述战役决心要点。

之后，军长们会通过一个自动抽题系统，随机抽选2个与战役决心相关问题，现场回答。

现场，有12名位于后台的专家教授组成评委组，对军长口述的战役决心要点和回答问题情况，进行现场评判打分、亮分、报分，取平均分。

之后，专家组再采取盲评方式，对军长和单位的作业文书进行评分，再与口述决心和回答问题得分进行综合，最后得出受考军长的个人成绩。

据新华社透露，根据抽签第一个答题的，是第75集团军军长公茂栋。

他身着迷彩服，根据考场大屏幕变化着的作战想定情况画面，结合受领作战任务、作战目的、作战意图等，按照理解上级意图、本级任务决心、指挥信息系统构建等情况，口述战役命令要点。

公茂栋答题后，坐镇考场的陆军领导现场点评：“正确的决心，来源于正确的判断。实现作战目的，就是对高级指挥员精确感知、精确指控、精确打击、精确评估、精确保障能力的全面考验。”

在抽题环节，公茂栋抽到的两题是：“1、阐释此役作战力量的编成（编组）和布势的主要考虑。”“2、阐释确定此役作战目的的主要考虑。”

答题完毕，专家组们按照百分制打分，公茂栋得分当场公布。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，“考军长”的“监考老师”，也都大有来头。

考试的“监考老师”，是陆军机关组成的13个纪检监察组，他们考试现场全程监督，对考场纪律也十分严格。

如同高考考场，“考军长”现场也会启用手机信号屏蔽器，还使用了保密柜。纪检组还会检查自动抽点系统，检测无线电信号屏蔽效果。

“考卷”即考核想定，也都是密封的，必须贴封条，命题组组长在封条上签字。监考人员、保障人员也不得与外界通联、传递信息。

与此同时，整个考试的过程还会现场直播。受考军长还在各自部队的指挥所里，通过视频，在24个分会场的3600余名官兵面前亮相。

责任编辑：余鹏飞