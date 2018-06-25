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浙江嘉兴市长胡海峰拟任设区市党委书记

浙江嘉兴市长胡海峰拟任设区市党委书记
2018年06月25日 18:29 浙江新闻客户端
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　　原标题：2名拟提拔任用省管领导干部任前公示

　　经省委研究，决定将拟转新的重要岗位任职的胡海峰、毛宏芳同志予以公示，征求广大干部、群众的意见。现就有关事项通告如下：

　　1、反映问题的方式  在公示期限内，任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式，向省委组织部反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。

　　2、要求  反映问题要坚持实事求是的原则，反对借机诽谤诬告。

　　3、公示时间  从6月25日起到7月2日止。

　　4、公示联系处室和受理方式  联系处室：省委组织部干部监督室  地址：杭州市省府大楼三号楼  邮编：310025 

　　举报电话：0571—12380

　　短信举报：18905712380

　　举报网站：www.zj12380.gov.cn 

　　拟提拔任用省管领导干部任前公示名单

　　胡海峰，男，汉族，1972年11月生，安徽绩溪人，1995年5月加入中国共产党，1998年5月参加工作，研究生学历。现任中共嘉兴市委副书记、市长，拟任设区市党委书记。

　　毛宏芳，男，汉族，1965年6月生，浙江宁波人，1986年11月加入中国共产党，1987年8月参加工作，大学学历。现任中共宁波市委常委、北仑区委书记，拟提名为设区市市长候选人。

责任编辑：余鹏飞

胡海峰嘉兴省委
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