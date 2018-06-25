原标题：（时政）全国政协十三届常委会第二次会议开幕 汪洋出席

新华社北京6月25日电政协第十三届全国委员会常务委员会第二次会议25日上午在京开幕，围绕“解决深度贫困地区脱贫问题”协商建言。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席开幕会。

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华应邀出席会议并作报告。胡春华指出，党的十八大以来，在习近平扶贫思想科学指引下，脱贫攻坚取得了决定性进展，创造了我国减贫史上最好成绩，但脱贫攻坚任务仍然十分艰巨。如期打赢三年脱贫攻坚战，必须按照中共中央、国务院的部署，坚持目标标准，贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略，扎实推进产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、东西部扶贫协作、综合保障扶贫等重点举措。要打造过硬攻坚队伍，加强作风建设，完善督战机制，做好风险防范，激发贫困群众内生动力，为脱贫攻坚提供有力保障。要集中力量推进深度贫困地区脱贫攻坚，加大财政、金融、土地等政策倾斜支持力度，加快改善基础设施和公共服务，增强自我发展能力，全面完成脱贫攻坚目标任务。

胡春华还与常委们互动交流，回答了大家的提问。

全国政协副主席张庆黎主持开幕会。张庆黎指出，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，打好脱贫攻坚战、解决深度贫困地区脱贫问题意义重大。脱贫攻坚已经到了决战决胜阶段，打赢深度贫困地区脱贫这场硬仗中的硬仗，需要我们最大限度地凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。希望常委会组成人员畅所欲言，各抒己见，为解决深度贫困地区脱贫问题、打赢脱贫攻坚战建言献策。

本次常委会议为期三天。常委会组成人员将围绕四个专题进行讨论。

全国政协副主席刘奇葆、董建华、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙出席开幕会。（完）

责任编辑：张迪