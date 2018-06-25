国家防总组成人员调整 总指挥部领导“一正五副”

原标题：国家防总组成人员调整，总指挥部领导变“一正五副” |政解

新京报快讯 （记者李玉坤）国务院办公厅今天（6月25日）下发《关于调整国家防汛抗旱总指挥部组成人员的通知》，根据机构设置、人员变动情况和工作需要，国务院决定对国家防汛抗旱总指挥部的组成单位和人员进行调整。新京报记者发现，国家防总总指挥部领导由此前的“一正三副”变为“一正五副”。

副总理“挂帅”总指挥是惯例

《通知》显示，总指挥由国务院副总理胡春华担任，副总指挥为4人，分别是国务委员王勇，水利部部长鄂竟平，应急部党组书记、副部长黄明，中央军委联合参谋部副参谋长马宜明，国务院机关党组成员高雨。

此前，国家防汛抗旱总指挥部领导为“一正三副”，总指挥是时任国务院副总理汪洋，副总指挥3人分别是时任水利部部长陈雷、时任国务院副秘书长江泽林、中央军委联合参谋部副参谋长马宜明。

胡春华担任国家防总总指挥一职，上个月新华社已经披露。据新华社5月22日报道，国务院副总理、国家防汛抗旱总指挥部总指挥胡春华近日在河南、安徽、湖北三省调研防汛工作，并出席在武汉召开的防汛工作座谈会。国务委员、国家防汛抗旱总指挥部副总指挥王勇主持座谈会。

国家防汛抗旱总指挥部办公室官网显示，国家防总的前身是1950年成立的中央防汛总指挥部。此后名称多次调整，1988年国务院和中央军委决定成立国家防汛总指挥部，1992年更名为国家防汛抗旱总指挥部。从1985年起，国家防总（包括前身）总指挥一职，除了1993年由国务委员陈俊生担任外，其他时间都由一名副总理兼任。副总指挥人数不定，但是水利部部长都会担任副总指挥。

应急部负责人成为副总指挥之一

此次调整可以看出，今年全国两会之后刚刚成立的应急管理部负责人，出现在了组成人员中。应急部党组书记、副部长黄明为副总指挥。值得一提的是，在上一任国家防总组成人员中，黄明作为公安部副部长，也是成员之一。

成立不久的应急管理部整合了国家防汛抗旱总指挥部等多个部门关于防汛抗旱的职能。

今年3月13日，国务委员王勇在十三届全国人大一次会议上做了《关于国务院机构改革方案的说明》，其中提到， “将国家安全生产监督管理总局的职责，国务院办公厅的应急管理职责，公安部的消防管理职责，民政部的救灾职责，国土资源部的地质灾害防治、水利部的水旱灾害防治、农业部的草原防火、国家林业局的森林防火相关职责，中国地震局的震灾应急救援职责以及国家防汛抗旱总指挥部、国家减灾委员会、国务院抗震救灾指挥部、国家森林防火指挥部的职责整合，组建应急管理部，作为国务院组成部门”。

根据方案，应急管理部的主要职责就包括“指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治”。此前，根据国务院2008年机构改革方案，国家防汛抗旱总指挥部具体工作由水利部承担。

此次公布的组成人员名单，除了总指挥和副总指挥外，还有秘书长、副秘书长、成员等。其中，秘书长仍由水利部副部长叶建春担任，只是如今他还兼任应急管理部副部长。副秘书长仍由中国气象局一名副局长担任。

对比前一届国家防总组成人员名单可以看出，根据国务院机构改革方案，相关职能被整合到应急管理部的部门，其相关负责人就没有再次出现在成员名单中，如民政部、国家安监总局等；三峡办和南水北调办并入水利部，相关负责人也没有再出现在成员名单中；组建自然资源部被撤销的国土资源部、国家海洋局相关负责人同样没有出现在名单中，取而代之的是自然资源部副部长。

责任编辑：余鹏飞