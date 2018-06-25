腾讯今日头条同时报警：这群“敌人”在搞我们

原标题：腾讯、今日头条同时报警：这群“敌人”在搞我们！

得人钱财，与人消灾，自古有之。

但在互联网时代，有这么一群人，他们收受酬劳后，在网络、当事企业和个人之间充当“掮客”角色，特别在企业竞争中，他们利用“黑稿”等形式，对目标对象进行商业诋毁，从而引发一系列“口水战”。

而近段时间，备受关注的“口水战”主角，莫过于就“腾讯封杀抖音”、“今日头条推送腾讯负面新闻”等问题，腾讯与今日头条可谓是闹得不可开交。就在今天，矛盾不断的他们，却共同向“黑公关”势力发起猛烈反击。。。。。。

今日头条、腾讯双双报警

6月25日下午13点，腾讯公司官方微博最新消息称：据悉，多名“黑公关”涉案人员已被警方刑拘，部分嫌疑人潜逃境外。

而当日上午10点，腾讯公司官方微博发布公告表示，已就遭遇“黑公关”事件正式报案，该公告称：

近期，腾讯公司遭遇了持续、密集、非常规的恶意攻击。文章普遍缺乏基本论证逻辑，利用各种拼凑的信息和不实谣言抹黑腾讯及相关互联网产业，存在明显的“黑公关”操控迹象。腾讯已就近期掌握的一些线索向公安机关正式报案，并将配合公安机关依法打击。

据全天候科技消息，在此之前，6月20日，腾讯董事局主席马化腾曾发朋友圈谴责“黑公关”，他表示，“若不是这个纰漏，很多人没有意识到黑公关是多么猖獗。近两个月突然爆发，本想一贯佛系忍忍就算了，但是时候挖根源了。”

而马化腾所说的“纰漏”，则来自腾讯公关总监张军6月20日发布的一条微博，张军在其微博发文斥责“黑稿”现象，“奉劝某些同行，做黑稿麻烦敬业点，起码记得发布前括号里的话删掉，要不然太不专业了”。

值得注意的是，在腾讯发布上述早间公告1小时后，今日头条微信公众号也发布声明表示，已就“黑公关”一事向公安机关报案。该声明称：

不完全统计，2018年4月3日至6月14日的73天里，以微信公众号平台为主要发布渠道，出现了超过12000篇对抖音、今日头条进行造谣、辱骂的自媒体文章。我们追踪调查了部分发布渠道，发现了幕后操控的相关公司及具体执行人。我们已经就此向公安机关报案。

在声明中，字节跳动（“今日头条”运营方）公布了已掌握的“黑公关”聊天记录及财务交易证据。其展示的微信聊天截图显示，北京动力公关顾问有限公司曾与自媒体沟通其发布的涉及今日头条的相关稿件，并通过银行转账与其进行财务交易。在职业介绍中，上述公关公司工作人员曾服务的对象为腾讯视频和搜狗。

声明还表示，调查发现，黑公关已经有成熟的操作链条：需求方通过签署公关公司，把自己造谣、污蔑的需求，提供给公关公司；公关公司寻找自媒体人撰写黑稿，刊发在微信公众号平台上，获得传播；自媒体人从公关公司获取高额报酬。

另外，今日头条还悬赏征集黑公关线索。声明表示：有效证据，一经核实，将依据线索的价值，提供5000元到500万元不等的奖励。

腾讯、今日头条对薄公堂

如今腾讯、今日头条双双将矛头指向同一个打击目标——“黑公关”，然而此前更受关注的是，两家公司长达几个月的“口水战”。

本月初，两家公司还将矛盾升级到了公堂之上。据海淀区人民法院6月5日公告显示，

因认为“抖音”和“今日头条”恶意诋毁商誉，深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司以不正当竞争纠纷为由，将北京微播视界科技有限公司和北京字节跳动科技有限公司诉至法院，要求两公司立即停止侵权，赔礼道歉，消除影响，并赔偿损失1元。6月1日，海淀法院受理了此案。

因认为对方利用技术手段屏蔽和拦截用户访问阳光宽频网、头条网，运城市阳光文化传媒有限公司、北京字节跳动科技有限公司以不正当竞争纠纷为由将深圳市腾讯计算机系统有限公司诉至法院，要求立即停止拦截、屏蔽和妨碍用户访问的不正当竞争行为，赔礼道歉，并赔偿经济损失4000万元。6月1日，海淀法院受理了此案。

诉讼之外，腾讯和头条系产品的合作也将暂停。腾讯相关人士向每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者表示，“我们将暂停与今日头条系的相关合作，包括商业采购、投放资源以及其他商业服务性质的合作等。”

今日头条相关负责人在接受每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者采访时，对于暂停合作一事，则表示“尊重腾讯的选择，这是腾讯的权利。”

据全天候科技消息，有分析认为，腾讯与今日头条“互撕”的背后原因是双方都在争夺用户时间。腾讯与今日头条本质上都是在做流量的生意、广告的生意。随着头条系产品的迅速崛起，其积聚用户和占用用户时间的能力让腾讯感到焦虑。

QuestMobile的数据显示，去年以来，头条系的火山小视频、抖音段视频日活用户几乎垂直攀升；本月，抖音官方发布的数据称，其日活已超过1.5亿。为了与抖音竞争，腾讯近期十分重视短视频项目的发展。而一旦抖音从短视频延伸到社交，将进一步侵蚀腾讯地盘，这自然是腾讯最不希望看到的。

至于这场互撕何时能够终结，有业内人士对每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者表示，互联网圈的“口水战”多不胜数，腾讯和今日头条既然已经对薄公堂，那么可以等待法院结果，口水战没有意义。

黑公关诟病已久

实际上，近年来，由“黑公关”挑起的问题不在少数，不少公司深受其害。

去年12月，盘和林经济观察消息称，最近，一系列网络黑公关事件成为社会关注的热点：

据媒体报道，阿里巴巴近期遭遇近500个自媒体账号在“双11”前后发出相关网帖9700余篇；

12月14日，万达集团发表声明称，《王健林的滑铁卢》一文对万达集团和王健林本人进行恶意诽谤和中伤，多处严重违背事实。。。。。。

上述事件还没有最终法律的权威定论，尤其是阿里巴巴和万达集团都已经报案并进入司法程序，最终定性还有待司法部门确认。但“网络黑公关”已成为一个庞大的邪恶产业链条却是不争的事实，严重扰乱了正常的市场经济秩序，危害极大。

据百度百科，“黑公关”实际上是网络营销公关公司的一种，这种公司，本着“拿人钱财替人消灾”的理念，在网站和当事企业、个人之间充当着“掮客”角色。而隐藏在其后的，则是一条由推手、枪手、打水军组成的庞大的邪恶链条。

据中国企业家消息，在企业竞争中，利用抹黑对手的“黑稿”进行商业诋毁，已经成为近年来互联网乱象之一。更多的公关从事者将处理负面消息、发“黑稿”视为日常。在某时尚品牌公司从事公关工作四年的依兰（化名）说，网上有人专门总结了黑公关的一些手段，比如通过虚假信息、各种黑幕、煽动矛盾等步骤搞跨竞争对手，文字口号战仅仅是比较初级的手段。

一些常见的操作手法包括，找一些负面的老旧新闻，换个时间地点人物，套上竞争对手的名字，然后发一圈稿子。或雇水军将对手的负面消息放大，或将自身存在的问题放到竞品上。也有公司天天盯着同行的网站，关注竞争对手的犯错时机，积极寻找媒体爆料。

面对行业的裂变，在公关行业浸淫多年的依兰则有自己的认知，“公关的作用不是打击别人，而是守正。”

而另一位互联网金融企业的公关则认为，一般是在本公司有公关危机的情况下，才会选择黑对手，这是选择转移公众视线的一种手段。但她个人并不推崇，不管是个人还是公司主体，都应专注于做好自家产品。

责任编辑：余鹏飞