黑龙江省直等所属单位13万事业编将至少精简15%

原标题：黑龙江省直等所属事业单位13万事业编将至少精简15%

作为两会后全国首个公布地方机构改革方案的省份，黑龙江近期公布了部分成绩单。

据黑龙江省委组织部网站龙江先锋网6月20日消息，今年3月，省委对深化事业单位机构改革作出部署后，省委、省人大、省政府、省政协“四大机关”办公厅党组高度重视，带头推进改革，立标杆、作示范、当表率，严格落实改革目标，加大工作推进力度，认真完善改革方案。

日前，在深入沟通对接、广泛征求意见、反复修改完善的基础上，“四大机关”办公厅所属事业单位机构改革方案经省编委批复率先印发实施，标志着“四大机关”办公厅所属事业单位机构改革迈出实质性步伐。

“四大机关”中，省委办公厅所属事业单位由7个减少至3个，省政府办公厅所属事业单位由12个减少至7个，其中4个单位还将继续推进转企改制。“四大机关”办公厅事业机构平均精简约40%，事业编制平均精简约40%。

改革后，“四大机关”办公厅所属事业单位设置更加合理精干，事业编制配置更加集约高效，事业单位的公益属性和内生动力进一步增强，为省直其他部门事业单位机构改革树立了样板。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，今年3月末，黑龙江省政府网站公布了黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅联合印发的《黑龙江省深化事业单位机构改革实施意见》。

其基本原则包括：坚持政事分开。明晰功能定位，进一步理顺政府与事业单位的关系，逐步实现行政职能回归行政机构、事业单位强化公益服务；坚持事企分开。推进事业单位去市场化，回归事业单位提供公益服务的本质属性。进一步理顺政府与市场关系，应由市场配置资源的生产经营活动坚决交给市场等。

本次改革的目标为：大幅压缩事业单位机构编制规模，节约集约配置资源，提高使用效益。其中，省直事业单位机构总数原则上至少精简20%，事业单位内部机构总数原则上至少精简20%，事业编制总数原则上至少精简15%；市（地）、县（市）事业单位机构总数原则上至少精简10%，事业编制总数原则上至少精简10%。

另外，前述龙江先锋网的文章披露，今年省直90余个部门及农垦总局、森工总局所属2451家事业单位参与改革，事业编制近13万名，按照省委部署要求，省直事业单位机构总数、内部机构总数原则上至少精简20%，事业编制总数原则上至少精简15%，改革范围之广，力度之大，调整之深前所未有，既与党政机构改革、农垦森工改革相互交织，又与各领域行业体制改革紧密联系，任务艰巨复杂，组织实施难度大。

澎湃新闻记者按照该比例计算，黑龙江此次改革预计将有约490家事业单位、1.95万个事业编制被精简。

与此同时，黑龙江还要求省直各部门和市（地）、县（市）自我加压，加大力度提高本部门本地区事业单位机构编制精简比例。

龙江先锋网6月20日的文章还介绍，按照省委印发的《黑龙江省深化事业单位机构改革实施意见》要求，省编办牵头推进改革，20多人组成的工作专班，累计与各方面沟通对接近千次，与财政、人社部门研究解决改革遇到的共性问题，与90多个主管部门（单位）反复对接改革方案，逐步深化改革意见，与12个行业体制改革牵头部门反复协调推进各行业领域资源整合和机构改革事宜。

同时，省编办对15家省委、省政府直属厅级事业单位和93家省直承担行政职能事业单位进行了全面梳理，提出改革初步意见。省直各部门围绕优化资源配置、完善布局结构、聚集高层次人才，加大所属事业单位机构编制精简整合力度。下一步，根据工作进度安排，省委组织部、省纪委（省监委）机关等部门所属事业单位机构改革方案将尽快按程序报批实施。

责任编辑：余鹏飞