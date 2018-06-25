王勇调研央企:培育具有全球竞争力的世界一流企业

原标题：王勇在北京调研中央企业时强调 中央企业要走在高质量发展前列

新华社北京6月25日电近日，国务委员王勇在北京调研中央企业改革创新和党的建设等工作。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院部署要求，进一步深化改革创新，加强国有企业党的建设，做强做优做大国有资本，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业，推动国有企业高质量发展，为经济社会持续健康发展作出新的更大贡献。

王勇近期先后来到中移动通信研究院、中国建筑设计院、北京航材院、中海油应急中心、葛洲坝国际工程公司等企业基层调研，了解企业生产经营、深化改革、科研创新、安全生产和党的建设情况，与一线员工深入交流，听取意见建议。他指出，当前中央企业改革发展任务依然艰巨繁重，要始终牢记使命服务大局，在新时代要有新担当新作为，作出新业绩、开创新局面。

王勇强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的一系列重要讲话精神，提高政治站位，强化“四个意识”，增强使命担当。要加强自主创新能力，做创新驱动的排头兵，在关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新上下更大力气，研发和掌握更多国之重器。要加大深化改革力度，进一步增强企业内生动力，激发各类要素活力，在落实质量第一、效益优先中发挥好领军作用，加快推动新旧动能转换，加快建成现代企业。要坚决落实中央关于全面从严治党要求和反腐倡廉工作部署，坚持党对国企的领导不动摇，坚持建强国企基层党组织不放松，为国有企业改革发展提供强大的政治保证。

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