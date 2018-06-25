山东发生大范围强降雨 已升为防汛Ⅲ级预警

原标题：（环境）山东防汛Ⅳ级预警升级为Ⅲ级预警
新华社济南６月２５日电（记者席敏、叶婧）记者从山东省防汛抗旱总指挥部了解到，根据《山东省防汛抗旱应急预案》，山东省防汛抗旱总指挥部决定２１时３０分将防汛Ⅳ级预警升级为Ⅲ级预警。
据介绍，自２５日３时起，山东省发生大范围强降雨过程，淄博、莱芜、济南、滨州、泰安等５市平均降雨量超过５０毫米，有１０个县平均降雨量超过１００毫米。
山东省气象台于２０时４５分将暴雨蓝色预警升级为暴雨橙色预警，并预报２５日夜到２６日白天，山东省大部分地区仍有降雨，济宁、泰安、莱芜、潍坊、临沂、日照和青岛等市仍有强降雨，部分地区累计降雨量可达到１００毫米以上。
２５日１２时，山东省防汛抗旱总指挥部曾发布防汛Ⅳ级预警。
山东省防汛抗旱总指挥部要求，各级各有关部门根据职责分工，全面落实强降雨防范措施，扎实做好抢险救灾工作准备，提前转移受威胁区域群众，最大限度减少灾害损失。
据介绍，自２５日３时起，山东省发生大范围强降雨过程，淄博、莱芜、济南、滨州、泰安等５市平均降雨量超过５０毫米，有１０个县平均降雨量超过１００毫米。
山东省气象台于２０时４５分将暴雨蓝色预警升级为暴雨橙色预警，并预报２５日夜到２６日白天，山东省大部分地区仍有降雨，济宁、泰安、莱芜、潍坊、临沂、日照和青岛等市仍有强降雨，部分地区累计降雨量可达到１００毫米以上。
２５日１２时，山东省防汛抗旱总指挥部曾发布防汛Ⅳ级预警。
山东省防汛抗旱总指挥部要求，各级各有关部门根据职责分工，全面落实强降雨防范措施，扎实做好抢险救灾工作准备，提前转移受威胁区域群众，最大限度减少灾害损失。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美一场危机愈演愈烈 因中国拒做这件事
- 【 军事 】 出鞘：格鲁吉亚为何成中国战略向西关...
- 【 财经 】 101女团开门红背后恐惧：没积蓄 没经...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 火箭少女101首秀 杨超越没开口也有歌...
- 【 科技 】 美国军用卫星遭遇网络攻击 黑客威胁加...
- 【 教育 】 易烊千玺高考总分473 超线132分
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有