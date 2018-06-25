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山东发生大范围强降雨 已升为防汛Ⅲ级预警

山东发生大范围强降雨 已升为防汛Ⅲ级预警
2018年06月25日 22:58 新华社
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原标题：（环境）山东防汛Ⅳ级预警升级为Ⅲ级预警

　　新华社济南６月２５日电（记者席敏、叶婧）记者从山东省防汛抗旱总指挥部了解到，根据《山东省防汛抗旱应急预案》，山东省防汛抗旱总指挥部决定２１时３０分将防汛Ⅳ级预警升级为Ⅲ级预警。
　　据介绍，自２５日３时起，山东省发生大范围强降雨过程，淄博、莱芜、济南、滨州、泰安等５市平均降雨量超过５０毫米，有１０个县平均降雨量超过１００毫米。
　　山东省气象台于２０时４５分将暴雨蓝色预警升级为暴雨橙色预警，并预报２５日夜到２６日白天，山东省大部分地区仍有降雨，济宁、泰安、莱芜、潍坊、临沂、日照和青岛等市仍有强降雨，部分地区累计降雨量可达到１００毫米以上。
　　２５日１２时，山东省防汛抗旱总指挥部曾发布防汛Ⅳ级预警。
　　山东省防汛抗旱总指挥部要求，各级各有关部门根据职责分工，全面落实强降雨防范措施，扎实做好抢险救灾工作准备，提前转移受威胁区域群众，最大限度减少灾害损失。

责任编辑：桂强

防汛预警山东省
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