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江西能源集团原总经理李良仕严重违纪被开除党籍

江西能源集团原总经理李良仕严重违纪被开除党籍
2018年06月25日 23:01 新华社
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　　原标题：江西省能源集团公司原总经理李良仕被开除党籍

　　新华社南昌6月25日电　中共江西省纪委、江西省监察委员会25日发布消息称，江西省能源集团公司原总经理、党委副书记李良仕严重违纪违法被开除党籍、取消退休待遇。

　　日前，经中共江西省委批准，中共江西省纪委、江西省监察委员会对江西省能源集团公司原总经理、党委副书记李良仕严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

　　经查，李良仕严重违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查；违反组织纪律，在干部选拔任用方面为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，违规收受红包礼金；违反生活纪律，与多名女性发生不正当性关系；利用职务便利为他人谋取利益并非法收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

　　李良仕2015年8月任江西省能源集团公司总经理、党委副书记，2016年2月退休。

责任编辑：桂强

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