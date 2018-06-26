哈尔滨冰雪大世界公司董事长夏千明被审查(简历)

原标题：哈尔滨冰雪大世界股份有限公司董事长夏千明接受纪律审查和监察调查

央广网哈尔滨6月25日消息（记者迟嵩）记者从黑龙江省纪委监委了解到，哈尔滨冰雪大世界股份有限公司董事长、党委书记，哈尔滨文化旅游集团有限公司总经理、党委副书记夏千明涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

夏千明简历

夏千明，男，汉族，1964年3月生，黑龙江兰西人，1986年7月参加工作，1997年6月加入中国共产党，哈尔滨体育学院体育系篮球专业和哈尔滨建筑大学管理科学与工程专业毕业，大学学历，教育学学士、管理学硕士学位，高级经济师。

1982.09—1986.07 哈尔滨体育学院体育系篮球专业学习

1986.07—1986.11 哈尔滨轴承厂工会干部

1986.11—1990.01 哈尔滨市房地局道里房管处三所管房员

1990.01—1992.04 哈尔滨市房产局办公室保干

1992.04—1992.06 哈尔滨市房产局办公室副主任科员

1992.06—1992.12 哈尔滨市房产局市场处调换科副科长

1992.12—1994.08 哈尔滨市房产局土地经营管理科副科长

1994.08—1995.04 哈尔滨市房产局开发区分局交易科副科长

1995.04—1998.04 哈尔滨市房产局开发区分局交易科科长（正科级）

1998.04—1999.01 哈尔滨市房产局开发区分局局长助理

1999.01—2004.01 哈尔滨市房产局开发区分局副局长、党支部委员（副处级）

（1997.09—1999.09哈尔滨建筑大学管理科学与工程专业在职研究生学习，获管理学硕士学位）

2004.01—2004.12 哈尔滨市房产住宅局松北新区分局局长（副处级）

2004.12—2006.08 哈尔滨市公积金管理中心办公室主任兼房产住宅局松北区分局局长（正处级）

2006.08—2010.08 哈尔滨市房产住宅局松北区分局局长（正处级）

2010.08—2010.11 哈尔滨市城市建设投资公司总经理助理

2010.11—2013.08 哈尔滨市城市建设投资公司副总经理（享受副局级待遇）、党组成员

2013.08—2016.12 哈尔滨文化旅游集团有限公司总经理、党委副书记

2016.12— 哈尔滨冰雪大世界股份有限公司董事长、党委书记，哈尔滨文化旅游集团有限公司总经理、党委副书记

责任编辑：桂强