梦想成为中国公民的美国人：我发现中国人更善良

原标题：相比美国更爱中国！一名梦想成为中国公民的美国人

参考消息网6月26日报道 港媒称，上个月，布伦特·W实现了一个重要的里程碑：他拿到了引以为傲的中国“绿卡”，这象征着他作为中国永久居民和在中国永久生活和工作的身份。报道称，这也让他步入实现终极目标的轨道：成为一名中国公民。

据香港《南华早报》网站6月23日报道，这位名叫“布伦特·W”的美国人8年前从佛罗里达州来到中国，成为一家香港网络公司的首席代表。

报道称，现在，他和妻子幸福地生活在广东东莞，他2010年在东莞遇到了现在的妻子，一年后结婚。

布伦特·W说，如果能得到中国公民身份，他放弃美国国籍毫无问题。他说：“我并不憎恨或讨厌美国，我只是更爱中国和中国公民。”由于他从事网络打击金融欺诈的工作，他没有透露自己的全名。

报道称，申请中国绿卡的高标准和严格控制令中国绿卡成为全世界也许最难获得的绿卡，鉴于这一点，布伦特·W获得永久居民身份是值得称道的。

报道还称，自中国2004年引入绿卡制度起，之后10年中只有7356名外国人获得了永久居留权。

即使近年来有一些放宽的举措，但得到中国绿卡仍是一个高难度的任务。

2016年，中国授予了1576名外国人永久居留权，比此前一年增长了163%。

报道称，在政府部门下属机构和国家重大实验室担任高级别职位的外国人有资格申请中国绿卡。

在内地西部或贫困地区投资至少50万美元、在内地中部地区投资100万美元、在中国其他地区投资200万美元的个人可以申请绿卡。

绿卡申请也面向与中国公民结婚5年的外国人。

作为最后这一类人，布伦特·W说自己申请绿卡是有道理的，因为每年更新他的工作签证很耗时间。

“我的目标是成为中国公民，”54岁的布伦特·W说，“当地警官告诉我要成为一名中国公民，我首先需要得到绿卡。”

布伦特·W说，他热爱在东莞的工作和生活。

报道称，他喜欢与全国各地的人们接触，并品尝当地餐馆中的各种美食。他说：“我特别喜欢湖南菜，事实上我很喜欢超级辣的食物。”

虽然他只会一点中文，但他设法交到了很多中国朋友。每年，他都会和当地人一起参加端午节的龙舟比赛。

他说：“总体来说，虽然美国人一般来说都很好，但我发现中国人更加善良。”

他说：“我有几次迷了路，但总有人——尽管语言沟通方面有些困难——至少试图帮我找到正确的方向。”

现在有了绿卡，布伦特·W说他准备明年申请中国公民的身份。他还打算同妻子一起继续帮助中国贫困儿童并周游中国。

这是从东莞大岭山森林公园茶山顶上俯瞰东莞厚街镇（资料照片）。 新华社发

责任编辑：桂强