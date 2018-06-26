北京城市副中心将新增住房18万套 通勤不超半小时

原标题：北京城市副中心将建36个美丽家园

规划新增住房约18万套；绿色出行比例达到80%，内部公共交通通勤时间不超过半个小时

中仓家园中心效果图。通州区供图

今日起，《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》草案现场公告展向公众开放，市民可通过市规划国土委和通州区政府网站预约现场参观“建设新时代的千年之城”公告展。

本次规划将依托水网、绿网、路网，将城市副中心划分成12个民生共享组团和36个美丽家园（街区）。此外，规划把“以车为本”转变为“以人为本”，实现绿色出行比例达到80%。

人口

承接中心城区40至50万常住人口

城市副中心规划范围为原通州新城规划建设区，总面积约155平方公里，与外围拓展区覆盖通州全区约906平方公里。

2017年2月通州区五项普查数据显示，全区常住人口约144万人，其中城市副中心约86万人。

综合考虑城市副中心现状86万人口规模、资源环境承载能力等因素，规划落实承接中心城区40至50万常住人口疏解的任务，提出到2035年城市副中心人口规模控制在130万人以内。

布局

划分12个民生共享组团

本次规划坚持以人民为中心，以组团和家园为单位，加强公共服务配置，突出生态优先与文化传承，不断提升城市副中心的宜居舒适水平。

市规划国土委负责人表示，坚持以人民为中心编制规划，让无论是住在通州本地的市民，还是承接的中心城区人口，都能享受到城市规划建设的成果，让城市副中心成为“留得住人，扎得下根”的地方，成为新时代的千年之城。

规划依托水网、绿网、路网，将城市副中心划分成12个民生共享组团和36个美丽家园（街区），根据人口容量和服务需求，因地制宜配置各类设施，在每个街区设置一处家园中心，将部分公共设施适当集中设置、混合布局，就近满足居民的居住、就业、交通、教育、文化、医疗、休闲等需求，将街区营造成为生活便利、富有活力的美丽家园。

强化组团中心和家园中心建设，鼓励配套服务功能集中设置、混合利用、统筹核算，实现均衡布局。

建立市民中心——组团中心——家园中心——便民服务点的公共服务体系，实现居民从家步行5分钟可达各种便民生活服务设施，享受到便民商业、小微绿地、儿童游戏、老年看护等便民服务，步行15分钟可达家园中心，享有一站式社区生活服务，实现一刻钟社区服务圈全覆盖。

住房

新增住房约18万套

规划坚持住有所居、居有所安，完善租购并举的住房体系，健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

以职住平衡为导向，新增住房约18万套。

此外，适当提高以公租房为主的保障性住房和以共有产权房为主的政策性住房的比例，动态调节住房供给，实现城市副中心住房供需平衡、职住就近平衡。

文化

文保重点管控区占比超8%

规划深入挖掘通州历史文化底蕴，构建以大运河为核心的历史文化保护与传承体系，以大运河、燕山南麓大道水陆两线串联各类历史文化遗存，营造传统文化与现代文明交相辉映的人文环境。

因地制宜，分类实施通州古城、路县故城与张家湾古镇保护，整体提升古城历史文化价值。以更开阔的视角不断挖掘历史文化内涵，拓展和丰富保护对象，努力做到应保尽保。

划定历史文化保护线，历史文化保护重点管控区占城市副中心总面积的比例达到8%以上。

交通

公共交通通勤不超半小时

规划由“以车为本”转变为“以人为本”，实现绿色出行比例达到80%。

将大力发展城市公共交通，建设步行和自行车友好的城区，构建连续舒适的林阴路步行系统，营造舒适宜人的街道空间尺度，加强道路绿化，实现街区道路100%林阴化。

坚持轨道交通引导城市发展，实现居住区与重点功能区之间轨道一次换乘即可到达，内部公共交通通勤时间控制在30分钟以内。构建舒适便捷的小街区、密路网，新建地区街区尺度控制在150至200米，实现路网密、节点通、快慢有序。

环保

生活垃圾分类收集全覆盖

规划全面统筹山水林田湖草生命共同体的系统治理，对自然资源实现统一管控。

将以打赢蓝天保卫战为重点，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划。提高固体废弃物处理处置能力，生活垃圾分类收集覆盖率和无害化处理率达到100%、回收利用率达到45%。

在新老融合方面，规划坚持从实际出发，统筹考虑现状条件及发展目标，将城市副中心12个民生共享组团划分为更新改造、城乡统筹、创新示范3种类型，制订差异化的公共服务保障策略，统筹调配各组团的职住关系和公共服务，促进环境品质提升和资源要素公平合理分配，满足不同人群的生活需求，推动新老城区空间、功能、社会深度融合。

生态

规划城市绿心约11km2

规划坚持生态优先，积极推进水绿空间建设，让蓝绿交织成为城市副中心的底色，实现人与自然和谐共生。注重从人的感受出发，塑造高品质、人性化的公共空间，让居民看得见、用得上、用得好。

营造自然宜人滨水环境，贯通约163公里连续滨水岸线，将超过四分之一面积、约40平方公里滨水空间打造成为生态化、人性化的活力地区。推进大尺度绿化，建设17处面积10公顷以上的大型公园，重点规划建设面积约11.2平方公里的城市绿心，建成大尺度城市森林公园，实现森林入城，高水平建设剧院、图书馆、博物馆方案等一批精品力作，建设最具亮点的市民活力中心。加强公共空间管控，构建连续贯通的公共空间，对垃圾桶、候车亭、人行天桥等街道家具进行精细化设计，建设生活方便、尺度宜人、充满活力的公共空间。

专家解读

规划基本满足幼有所学、老有所养

如何规划好12个组团36个家园？北京城市规划设计研究院副院长杜立群说，规划中提出了“一带一轴”。在不同的组团之间，通过设施服务环把12个组团联系起来，每个组团的功能不同，通过设施服务把公共服务、交通、地铁线组织在一起，形成一个有机的、高质量的空间支撑体系。

关于如何防止“大城市病”，杜立群介绍，根据调查结果，目前大概有70%以上的劳动力不在城市副中心就业，大部分都在中心城就业，造成了通州和中心城之间的通勤问题。规划在三大主导功能的基础上进一步把功能精准化，除了人要搬过去以外，产业也将疏解到城市副中心，从而解决一部分职住平衡问题。

副中心承接中心城区将增加40至50万人。本次规划加强了通州教育、医疗、养老、体育、文化等方面的公共服务配套水平和配套建设，基本满足幼有所学、学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶、住有所居六个方面的民生保障服务体系。

此外，规划还采取小街区、密路网的方式，解决交通拥堵的问题。

新京报记者 邓琦 实习生 余华尊

责任编辑：桂强