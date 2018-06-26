美媒：超级计算机500强中国有206台 美国仅124台

原标题：美媒：超级计算机500强，中国有206台

美国《纽约时报》6月25日文章，原题：作为制造超级计算机最多的国家，中国扩大领先优势 美国现在拥有世界上运算速度最快的超级计算机，但是世界超级计算机500强新榜单凸显中国制造超级计算机的速度有多快。

周一公布的榜单显示中国公司和政府正成为超级计算机数量最多的生产者，在500强榜单中拥有206台，而美国公司和政府设计并生产的超级计算机在该榜单中只有124台。多年来，美国主导超级计算机市场。但是两年前，中国在500强榜单中与美国持平了。去年秋天，中国取得了决定性领先优势，在最新榜单中扩大了这一优势。

制造功能最强大的超级计算机被认为是衡量一个国家科技实力的重要标准。各个国家和公司越来越在诸多领域广泛使用超级计算机，包括机械、新材料和能源技术等领域。超级计算机是中国科技实力快速崛起的一步，激起了美国关于中国宏大计划和策略以及潜在经济和政治影响的担心。

中国10年前开始大力推进超级计算机研发工作。最初，它吸收外国技术，然后稳步开发自己的超级计算机。俄勒冈大学中国科学政策专家理查德·萨特梅尔说：“中国过去在这项工作上进展缓慢，但是现在开始奋起了。”专家说，高性能计算程序为中国在人工智能和量子计算等领域投入巨资的努力绘制了蓝图。

尽管中国已经取得了惊人的进步，但中国的一流超级计算机研究人员钱德沛（音）说，中国在某些先进硬件技术尤其是软件方面仍然比较落后，“对我们来说，软件是个难题。那将花费更长的时间。”

不过，一些超级计算机专家指出，中国正在软件研发方面加速追赶上来。美国阿贡国家实验室副主任里克·史蒂文斯说，“中国的总体政策是“在技术上打一场持久战，而超级计算机只是其中的一部分。”（作者史蒂夫·洛尔，陈一译）

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