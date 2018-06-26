美媒：在西巴尔干地区 投资为中国赢得人心心

原标题：美媒：中国投资在巴尔干赢得人心！

美国彭博社6月25日文章，原题：在西巴尔干地区，投资为中国赢得人心 要了解中国在欧洲后院巴尔干地区的影响力，不妨在发薪日到塞尔维亚小镇斯梅代雷沃感受一下。

每到那时候，索普拉诺斯披萨店的腊肉肠披萨就供不应求，而贾斯米拉·什柳基奇在主广场开的服装店也总是顾客盈门。当地最大雇主是Zelezara钢铁厂，距离披萨店只有一小段车程。2016年，中国河钢集团的投资使该厂得以生存，当地零售商也懂得中国投资者的重要性。49岁的什柳基奇说：“没有他们，那就是糟糕透顶。”这足以使中国赢得当地的人心了。由于战争、制裁和政治骚乱，这个地区发展落后于欧洲其他前共产主义国家。

中国企业收购这家钢铁厂的举动与提高中国在巴尔干地区声誉的一连串备受关注的投资相符。如今，中国以及俄罗斯不用花多少代价就令欧盟黯然失色。塞尔维亚的五大投资者中有4个来自欧盟。但据一项政府调查，塞尔维亚百姓认为中俄应占据前三位中的两位。由于对加入欧盟的支持度在下降，欧盟越来越担心失去对前南斯拉夫部分地区的掌控。

位于英国剑桥的智库欧洲新星的政治风险分析家蒂莫西·莱斯说：“这一切都具有政治后果，因为它削弱了认为欧盟是地区最好和唯一希望的看法，此外还降低了民众对加入欧盟所需痛苦改革的意愿。”在巴尔干地区的影响力之争中，观念看法胜过现实。据欧盟统计，在非欧盟的西巴尔干地区，2017年所有贸易有73%来自欧盟。中国和俄罗斯各自仅占约5%。中国把该地区视为进入欧洲的关键走廊。项目包括南克罗地亚的海桥建设；华为公司为塞尔维亚电话公司提供升级服务建设项目；在黑山修建连接贝尔格莱德与亚得里亚海的高速公路项目等。

位于贝尔格莱德的IPSOS战略营销咨询公司总裁斯尔詹·博戈萨夫列维奇说：“对中国的正面态度不断上升。现在达到一个很高的水平，原因可能是中国的投资被作为一个友善姿态。

最新的报告称，欧洲议员认为，全球权力中心的竞争沿着不同的关注点展开。欧洲聚焦法治、援助和商业发展；美国更重视安全；俄罗斯侧重能源和外交；中国着眼于基础设施和市场。欧洲议会去年发布的一份研究报告称，“每一方都有特定关注点和比较优势。”塞尔维亚“处于一种不稳定的平衡”。

今年，河钢集团的炼钢厂将生产180万吨钢铁。在什柳基奇服装店隔壁，伍约维奇刚完成干洗店的工作。在她看来，全球大国围绕这个国家争夺影响力没什么不寻常的。（乔恒译）

责任编辑：桂强