外媒：中国最贫穷地区之一因长寿成为养生中心

原标题：外媒：中国的巴马村，靠长寿生财

卡塔尔半岛电视台6月25日新闻，原题：中国：长寿的秘密 每年，数百万游客涌入广西巴马，但他们来这里并非是为了欣赏美景，而是由于当地有大量百岁老人。随着当地人意识到长寿也能生财，一种展示长寿老人的旅游业在该地区兴起。

为了解长寿秘密，游客纷纷前来注视并与像黄玛昆（音）这样的百岁老人合照（如图）。瘦骨嶙峋的她身着多层衣服，坐在待售旅游饰品旁展示自己。在她和其他类似长寿老人的家里，除提供收费的打印照片服务外，还出售药品等其他产品。

巴马县曾是中国最贫穷地区之一，但如今这里已成为中国养生中心之一，一位游客与当地百岁老人合影时总结称：“多睡觉、规律生活、休息好、心态好，身体自然而然就会好。”一位专家表示这里的记录基本出自口头描述，无法予以确认。“在全世界范围内，110岁以上‘超级老人’的比例不到千分之一，如果一个村有多位110岁以上的老人，这不现实。”但当地人对此笃信不疑，他们表示巴马是“健康中国”的领跑者。“许多患有癌症的病人来这里住上一段时间就好了。”尽管这些说法都没有科学依据，但正在促进当地饮用水等产品以及养生房地产业迅猛增长。

旅游业的兴隆已导致当地路旁堆满垃圾。一位环保人士表示，过去10年来经济蓬勃发展已经永远改变了中国长寿之乡的风貌。（崔晓冬译）

责任编辑：桂强