美媒：中国超越日本成为全世界最大天然气买家

原标题：美媒：中国正成为最大天然气进口国

美国彭博社6月24日文章，原题：随着中国在清洁空气攻势中超过日本，全球天然气（进口）之王正在加冕 中国努力拥有更洁净天空的攻势已使其超越日本成为全世界最大天然气买家，对这个甚至在15年前尚未进口此类燃料的国家来说，这无疑是一座里程碑。该发展彰显中国正何其迅速地摒弃重污染燃料，并促进天然气使用，以实现政府制定的降污目标。

中国海关总署周六发布的数据显示，今年5月中国通过天然气管道和轮船进口741万吨天然气。这使中国今年前5个月天然气进口总量达到3490万吨，而日本财务省数据显示，在此期间日本天然气进口总量为3450万吨。

对全球液化天然气市场来说，中国迅速激增的天然气需求是一个福音。摩根大通分析师在6月15日的一份报告中表示，中国将在2021年成为世界上最大的液化天然气进口国。（作者丹·莫托，丁雨晴译）

美国《海事执行官》杂志网站6月24日文章，原题：中国成为全世界最大天然气进口国 中国对液化天然气的需求正迅速加速。去年进口量约为3800万吨，而2010年仅约为1000万吨。

去年，中国成为世界第二大天然气进口国，美国为中国提供约4%的液化天然气需求，成为中国第五大供应国。

如今中国政府已发动一场煤改气攻势，该措施将大幅减少颗粒物和硫化物等致霾物排放量。北京希望到2030年，天然气在中国一次能源消费中的比重将达到15%左右。去年12月这种煤改气政策曾导致许多地区遭遇天然气荒，如今中国正迫切希望在下一个冬天避免出现该状况。俄罗斯庞大的“西伯利亚力量”管道项目一旦投入运行，每年能为中国输送最多相当于4500万吨的液化天然气，超过中国去年进口总量。不仅如此，有关方正讨论修建第二条拥有相同输送能力的平行管道。（丁雨晴译）

责任编辑：桂强