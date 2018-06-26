为防中国 澳要出资40万帮瓦努阿图增强安全能力

原标题：为防中国，澳大利亚要出资40万帮瓦努阿图增强安全能力

[环球时报驻澳大利亚特派记者 李锋]澳大利亚政府25日向来访的瓦努阿图总理萨尔瓦伊承诺，将出资40万澳元帮助这个太平洋岛国增强网络安全能力。作为回报，瓦努阿图同意开始与澳谈判签署一项安全条约，强化澳在该地区的外交能力。多家媒体25日分析认为，澳此举是为了对抗中国日益增长的影响力。

澳大利亚总理特恩布尔25日发表声明称，海上监控、警察与国防合作将成为与瓦努阿图安全条约的基础，澳还将为瓦制定首个国家安全战略提供“技术支持”，以保证“稳定、繁荣的瓦努阿图”。英国《每日电讯报》指出，澳大利亚与瓦努阿图加强关系的背景是，今年4月，澳媒爆出“瓦努阿图和中国正谈判建立军事基地”的消息，澳大利亚对此表示“极大的担忧”，但后来中瓦都否认了这一报道的真实性。

瓦总理此访正值澳大利亚加紧推动对太平洋岛国的援助之际，此前所罗门群岛总理也对堪培拉进行了访问，并获得了澳大利亚为该国建立海底互联网电缆的援助，从而使中国华为公司对这一项目的努力付之东流。澳大利亚以威胁其国家安全为由，强烈反对太平洋岛国与华为的合作。据悉，瓦努阿图同样也在请求澳大利亚援建连接瓦努阿图与澳大利亚的海底高速光缆。

“在世界第二大经济体中国咄咄逼人的扩张政策面前，澳大利亚不想把自家后院的主导力量拱手让给中国”， 澳大利亚广播公司25日的报道毫不掩饰地说。澳大利亚智库罗伊研究所太平洋岛屿外交政策专家乔纳森·普雷克认为，瓦努阿图总理的访问象征意义更大，澳大利亚据此向该地区国家发出了清晰的信息，那就是“我们将你们视为平等的伙伴，而非仅仅捐助国与受赠国之间的关系”，以此来拉拢南太国家。

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