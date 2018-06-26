台成大陆网军练习场？ 西方炒中国黑客又有新目标

原标题：台湾成中国网军练习场？西方炒“中国黑客”又有了“新目标”

[环球时报记者 赵觉珵]曾被西方媒体频繁炒作的“中国黑客”又有了“新目标”——中国台湾。英国《金融时报》25日报道称，过去两年中，台湾遭到来自大陆的大量网络攻击，主要针对台当局的“政府机构”，声称“台湾已经成为大陆网军的练习场”。对此，天津大学法学院互联网政策与法律研究中心主任秦安25日对《环球时报》记者表示，从所谓的“中国网络间谍”攻击美国、欧洲，再到中国台湾，西方媒体在网络安全方面对中国的抹黑可谓进入全方位的“新阶段”。

《金融时报》25日援引台湾“行政院”资通安全处处长简宏伟的话称，台湾当局每月都会遭到数千万次的黑客攻击，其中“影响重大事件”——包括窃取敏感官方数据和个人信息的针对性攻击——由2015年的4起增加到2017年的12起。台北的另一名高级安全官员称，网络战的增加是北京对台湾加大施压的一部分，并称“网络攻击的数量急剧增加，且主要针对政府机构”。

网络安全咨询公司“火眼”网络间谍分析部门经理本杰明·里德对《金融时报》表示，台湾的网络机构并未公开披露黑客攻击的来源，但中国大陆是“主要威胁”，“他们将台湾当成提升网络间谍技术的‘练习场’”。

《金融时报》的这篇报道也引起岛内媒体的关注。台“总统府”发言人黄重谚25日在回答台媒记者提问时表示，“对岸的网络攻击，不仅在台湾，许多民主国家都有类似遭遇，不论是政府信息、产业专利、敏感科技，国防以及国土安全讯息，都或多或少遭到相关侵扰”。对于英媒与台湾当局的“一唱一和”，秦安25日接受《环球时报》记者采访时表示，当前中美贸易出现摩擦，美台关系出现微妙变化，英国媒体此时炒作“中国黑客”，台当局又积极策应，显得别有用心，唯恐天下不乱。

台湾亲绿媒体《自由时报》25日报道称，黄重谚当日还表示，为应对“对岸的网络攻击”，“台湾与不同国家，也都开展相关合作，共同就相关类型的网络攻击、假讯息危害等等，研议因应之道”。《金融时报》还援引美国在台协会主席莫健的话称，美国正在与台当局合作帮助其处理上述问题，并评估对美国利益的威胁。

秦安表示，台湾当局与美方的表态相互呼应，可能预示着美台将会加强在网络攻防领域的合作，需要引起我方的警惕，防备外部势力干涉我国内政和统一大业。

责任编辑：桂强