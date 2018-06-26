蔡英文被太后太子绑架？ 柯文哲“大嘴”又出闹剧

原标题：蔡英文“被太后太子绑架”？柯文哲“大嘴”又搞出闹剧

[环球时报综合报道]蔡英文“被太后太子绑架”？台湾还存在“垂帘听政”？引起台湾民众一片哗然的“爆料”却都是最近台北市长柯文哲“大嘴”搞出的闹剧。据台湾“联合新闻网”25日报道，台湾“总统府”发言人黄重谚当日下午表示，柯文哲已回应称，这只是“私下聊天”被夸大了。

“太后太子”一说也倒不是空穴来风。虽然距台北市长选举还有一段时间，但目前已基本确定是国民党参选人丁守中、现任台北市长柯文哲，以及民进党参选人姚文智之间的对决。“联合新闻网”称，对于昔日“盟友”民进党不再力挺一事，柯文哲上周拜会台湾“立法院”原院长王金平时称“小英（蔡英文）现在是被太后、太子掌控”，将与民进党决裂。柯文哲并未正面说明“太后”“太子”是谁，台媒分析其暗讽陈菊是“太后”，绿营新生代是“太子”。

柯文哲与高雄市前市长陈菊之间的矛盾由来已久。“联合新闻网”称，柯文哲去年曾指高雄举债2600亿新台币，还拿台北还债的政绩进行比较，引发时任市长陈菊不满。之后陈菊北上任“总统府”秘书长，成为蔡英文的得力助手。

自从姚文智代表绿营参选台北市长后，民进党人士加强对柯文哲的打击。在23日晚的造势晚会上，陈菊说“4年前民进党礼让柯文哲是要打倒国民党，但是‘白色力量’让大家失望了”。当晚，柯文哲通过社交网络表示，在夫人陈佩琪同意下，以她名下的房子贷款2000万元新台币作为选举经费。围绕其为选举抵押房产的做法，台湾舆论褒贬不一。有些网友认为，柯文哲与绿营“金钱政治”形成鲜明对比。台湾《联合报》则评论称，“选举抵押房子柯文哲并非第一人，但宣传功力却是第一”。

根据台湾媒体本月初发布的民调显示，蓝营的丁守中目前以40.2%的支持度领先柯文哲5.5个百分点，而绿营的姚文智则以12.2%垫底。（陈洋）

责任编辑：桂强