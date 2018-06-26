社会案件频发 岛内拟加强中小学情感教育防情杀

原标题：社会案件频发 岛内拟加强中小学“情感教育”防情杀

[环球时报特约记者 周礼]面对近来岛内不断发生各种社会案件，台湾“教育部”24日召开课审大会审议中小学课纲草案时，有委员提议加强学生的“情感教育”，以教导学生更懂尊重彼此，并增强学生的心理健康。

据台湾东森新闻25日报道，台“国教署长”邱干国表示，情感教育早已实施，只是原本聚焦在高中及大学阶段，后来发现情感教育不应仅限于高中时期，须从国中小开始。为此，这次调整的综合活动领域课纲在“实践生活经营与创新”的课程目标部分，除了继续教导学生发展友善的互动知能与态度、建立良好的人际关系外，增加了健康情感表达与互动，希望教给学生更多的正确情感观念。邱干国表示，将情感教育列入课程目标后，包括课程的学习重点和学习表现都应该跟课程目标相呼应，相信未来纳入教科书中，会有更多着墨和讨论。

有岛内舆论指出，近年来台湾青少年频频爆出的情杀、自杀、校园霸凌甚至严重社会刑事案件。特别是近期岛内相继发生多起情杀案件，如前一阵射箭教练陈伯谦求欢遭拒后，恼羞成怒勒毙女子再分尸弃尸等，一度引发台湾网民愤怒。台湾《联合报》25日分析称，短短一个月内，台湾发生一共四起“情杀案”，令教育部门反思，应当教育孩子接受拒绝、尊重对方意愿等。

事实上，台湾中小学已经设有有关“尊重生命”类课程，2014年3月台湾颁布《生命教育推动方案（2014-2017）》，以全面推进台湾生命教育的发展，初高中阶段的家政、生命教育、生涯规划更已是必修课目。但情感、生命教育由于无法与升学联考挂钩，加上呆板的课堂形式和灌输式的说教，使相关教育往往“不走心”。同时，有台湾学者指出，媒体过度报道社会事件可能产生模仿效应，因此有网民呼吁，在强化情感教育的同时，台湾媒体也应加强自律，否则情感教育即便下延也可能“有劳无功”。

责任编辑：桂强