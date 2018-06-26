人民日报：红色基因最终要通过行动来传承

原标题：激活岁月沉淀的精神力量（评论员观察）

桂从路

在一大旧址重温共产党人的初心，在井冈山阐释跨越时空的精神，在沂蒙老区感受党和人民水乳交融，在延安思考我们的优良传统和作风……党的十八大以来，习近平总书记多次强调，要把理想信念的火种、红色传统的基因一代代传下去，让革命事业薪火相传、血脉永续。

“七一”来临，回望97年来我们党走过的壮阔历程，更能深刻感受到一以贯之的信仰、一脉相承的精神，感受到一个马克思主义政党所拥有的理想、信仰的基因。今天，决胜全面小康，迈向民族复兴，尤须付出更为艰巨、更为艰苦的努力。如何亮出民族精神的鲜红底色，构筑共产党人的精神殿堂，唤起无坚不摧的红色能量？本版今起推出系列评论“让红色基因融入血脉代代相传”，思考如何激活岁月沉淀的精神力量，彰显共产党人的信仰底色、确立我们时代的价值坐标、激发亿万人民的奋斗动力，为民族复兴凝聚起强大的精神动力。

——编 者

激活我们血脉中的精神力量，把精神的力量变成改变世界的行动，创造属于新时代的光辉业绩

“让红色基因永葆活力、彰显威力”“推动红色基因融入官兵血脉，确保我军血脉永续、根基永固、优势永存”……近日，中央军委印发《传承红色基因实施纲要》，在全军官兵中产生热烈反响，也引发全社会的高度关注。

信念如磐，一脉相承。从井冈山上的艰难探索，到长征途中的跋山涉水；从抗日战场上的中流砥柱，到解放战争中的铁马雄师；从建设时期的战天斗地，到改革年代的无私奉献，回望走过的不凡征程，红色基因激荡红色力量，打造出一支“战胜一切敌人，征服一切困难”的人民军队。深扎信仰之根、传承红色血脉，让人民军队不畏艰难、一路凯歌，扬得胜之旗、结必胜之果。

让信仰之火熊熊不息，让红色基因融入血脉，让红色精神激发力量。在传承中焕发红色基因的时代光芒，不仅是新时代政治建军的战略任务和基础工程，也为我们推进伟大事业、实现伟大梦想筑牢精神的基座。我们党97年经天纬地，新中国69年改天换地，改革开放40年翻天覆地，一代代共产党人在时代的激流中奋进，在复兴征程中铸就了崇高的信仰理想、形成了独特的精神气质。这样的红色基因，凝结着老一辈革命家的艰辛探索和责任担当，沉淀着无数革命先烈的赤胆忠诚与奋斗牺牲，是我们赓续光荣、走向未来最宝贵的精神财富。

行程万里，不忘来路；饮水思源，不忘初心。前行于百尺竿头、发展正中流击水，任务千头万绪，问题错综复杂，挑战无处不在。方此之时，靠什么凝聚亿万人民同心圆梦的力量，又用什么来激发攻坚克难的勇气与斗志？激活蕴藏于我们血脉中的精神力量，把精神的力量变成改变世界的行动，才能承担起中国人民和中华民族的历史重托，创造属于新时代的光辉业绩。

激活红色基因、赓续红色传统，正日益成为人们的行动自觉。作为中国革命“红船”的启航地，“红”是浙江嘉兴的底色，激励着这座城市百折不挠、敢为人先；山东沂蒙老区传承沂蒙精神，把红色资源转化成发展优势，在新旧动能转换、乡村振兴上走在前列。红色基因标注信仰与方向，连接过去与未来，蕴含活力与动力。今天，传承红色基因，就是要坚定舍我其谁的信念、勇当尖兵的决心，保持爬坡过坎的压力感、奋勇向前的使命感、干事创业的责任感，激发始终不渝的意志、应对挑战的信心、埋头苦干的动力。

历史是最好的教科书。让红色基因代代相传，尤须用好红色资源、讲好红色故事。前不久央视热播的《信·中国》展现了46封共产党人的书信，以一方舞台、一封书信、一段讲述、一次诉说，再现了理想的光辉与信仰的力量，令无数观众潸然泪下。不可否认，现实中，少数年轻人对那段历经血与火洗礼的革命岁月，还缺乏足够认知。但红色基因是中国人的集体记忆，一旦被激活，就能产生强烈共鸣。让收藏在博物馆里的革命文物、陈列在广阔大地上的红色遗产、刻印在书籍里的激扬文字都更加生动鲜活，走进人们的内心，提供精神的滋养，就一定能在新时代激发出红色基因的巨大能量。

河北西柏坡、福建古田、贵州遵义、安徽金寨……党的十八大以来，习近平总书记用脚步丈量信仰高地，足迹遍布众多革命老区，殷切嘱托“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”。中华民族从站起来、富起来到强起来的历史进程中，经历了艰难坎坷，见证了奋斗的力量。传承好红色基因，就是要让一代代人不忘初心、牢记使命。今天，中国发展进入新的历史方位，但前方依然会有雪山沼泽、浅滩暗礁。激活红色基因、凝聚奋斗伟力，才能破解发展不平衡不充分的难题、打赢“三大攻坚战”、迈向高质量发展，走好我们这一代人的长征路。

红色基因最终要通过行动来传承。97年来，一代代共产党人把红色基因转化成革命、建设、改革的强大力量，推动中国号巨轮破浪前行。播撒红色火种，赓续光荣传统，在接续奋斗中激荡同心筑梦的磅礴力量，我们也一定能在红色基因中注入时代精神，书写下民族复兴的辉煌篇章。

责任编辑：桂强