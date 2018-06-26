公安部长赵克志人民日报刊文谈禁毒工作

原标题：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 奋力夺取新时代禁毒人民战争新胜利

赵克志

人民日报

禁毒工作事关国家安危、民族兴衰、人民福祉，厉行禁毒是党和政府的一贯主张和立场。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视禁毒工作，习近平总书记多次发表重要讲话、作出重要指示，提出了一系列禁毒工作的新理念新思想新战略，为我们做好新时代禁毒工作指明了前进方向、提供了根本遵循。近日，习近平总书记再次作出重要指示，充分肯定了禁毒工作取得的成绩，强调要加强党的领导，充分发挥政治优势和制度优势，完善治理体系，压实工作责任，广泛发动群众，走中国特色的毒品问题治理之路，坚决打赢新时代禁毒人民战争，充分表明了党和国家厉行禁毒的鲜明态度和坚定决心，对于我们做好新时代禁毒工作提出了新的更高要求。我们要进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”，深入学习领会、坚决贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的系列重要指示精神，牢固树立和贯彻总体国家安全观，自觉践行以人民为中心的发展思想，以最大的信心、最强的力度、最细的措施，坚定不移把禁毒斗争推向深入，奋力夺取新时代禁毒人民战争新胜利，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦营造和谐稳定的社会环境。

一、切实提高政治站位，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统领新时代禁毒工作

习近平总书记关于禁毒工作的一系列重要指示，从全局和战略的高度，从历史和现实的维度，科学阐释了治理毒品问题的一系列重大理论和现实问题，思想深邃、立意高远、内涵丰富，是习近平新时代中国特色社会主义思想在禁毒工作中的具体体现。一是深刻阐明了做好禁毒工作的重大意义，强调禁毒工作事关国家安危、民族兴衰、人民福祉，要求以对国家、对民族、对人民、对历史高度负责的精神，把禁毒工作作为象征中华民族伟大复兴的义举善举来做好。二是深刻阐明了禁毒工作的战略方向，强调禁毒工作是一项艰巨复杂的工作、禁毒是一个历史过程，要求树立长期作战思想，锲而不舍，常抓不懈，坚定不移打赢禁毒人民战争，不获全胜决不收兵。三是深刻阐明了禁毒工作的基本原则，强调毒品犯罪是严重刑事犯罪，要严惩不贷，要求保持对毒品的“零容忍”，出重拳、下重手，依法严厉打击，坚决遏制毒品问题蔓延势头。四是深刻阐明了禁毒工作的治本之策，强调要从青少年抓起、从广大人民群众教育和防范抓起，坚持专群结合、依靠群众、群策群力、群防群治，坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，加强宣传引导，广泛发动群众，最大限度减少毒品的社会危害。五是深刻阐明了禁毒工作的责任体系，强调要坚持党委领导、部门协同，社会共治、齐抓共管，形成高效有序的禁毒工作格局。习近平总书记的这一系列重要指示，进一步深化了对禁毒工作规律特点的认识，是我们做好新时代禁毒工作、不断夺取禁毒斗争新胜利的根本遵循和行动指南，必须深刻领会、准确把握、自觉践行，不折不扣地贯彻落实到禁毒工作的全过程和各方面。

近代以来，中国人民曾经饱受鸦片烟毒侵害，毒品给中华民族带来过沉重灾难。当前，国际毒潮持续泛滥，全球制造、走私、贩运、滥用毒品问题更加突出，毒品来源、种类、吸毒人数不断扩大，严重威胁人类健康、发展、和平与安全。受全球毒品蔓延和国内多种因素影响，我国处于毒品问题蔓延期、毒品犯罪高发期、毒品治理攻坚期的基本态势没有发生根本改变，并呈现出境内与境外毒品问题相互交织、传统与新型毒品危害相互交织、网上与网下毒品蔓延相互交织等新特点，毒品来源持续增多，合成毒品滥用突出，毒品种类加速变异，毒品犯罪组织化、网络化、暴力化明显增强，毒品问题的复杂程度和治理难度进一步加大。各地区、各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的系列重要指示精神，切实把思想和行动统一到党中央关于禁毒斗争的重大决策部署上来，清醒认识当前毒品形势的严峻性、复杂性，进一步增强开展禁毒斗争的使命感、紧迫感，以深化禁毒人民战争为主线，以完善毒品治理体系为重点，以落实禁毒工作责任为纽带，持之以恒抓好禁毒斗争各项措施的落实，奋力开创新时代禁毒工作新局面。

二、聚焦平安中国建设，最大限度防范和减少毒品社会危害

毒品是万恶之源，是人类社会公害，不仅严重侵害人的身体健康、销蚀人的意志、破坏家庭幸福，而且严重消耗社会财富、毒化社会风气、污染社会环境，极易诱发一系列违法犯罪活动。各地区、各部门要牢固树立以人民为中心的发展思想，紧紧围绕人民群众反映强烈的突出毒品问题，深入开展禁毒严打整治专项行动，依法严厉打击整治各类毒品违法犯罪活动，最大限度减少毒品来源、毒品需求、毒品危害，切实增强人民群众的安全感和满意度。一要坚决打击制毒犯罪。要坚持把严打制毒犯罪作为减少国内毒品来源的根本举措，以端窝点、打团伙、断链条为重点，加强易制毒化学品管理，强化涉毒重点要素排查管控，向制毒犯罪持续发起凌厉攻势，坚决打击制毒犯罪分子的嚣张气焰。二要严打毒品走私贩运。要坚持把严打毒品走私贩运作为减少毒品供应的关键举措，以打组织、摧网络、断通道为重点，着力构建全方位、立体化的打防管控体系，坚决打击境内外毒枭和跨境贩毒团伙网络，有效堵截毒品走私贩运通道，坚决遏制境外毒品渗透入境和境内毒品外流内销。三要大力加强重点整治。要坚持把重点整治作为落实党政禁毒工作责任的有力抓手，认真贯彻落实中办国办印发的《毒品问题严重地区责任考评办法》，紧紧抓住影响全国毒品形势的重点地区，坚持打击、管理、教育、防控多管齐下，集中力量、重典治乱，坚决扭转一些地方毒品问题严重的状况。要坚持源头治理，强化预防教育，着力提升人民群众毒品认知的能力和抵制毒品的意识，铲除毒品问题滋生蔓延的土壤。四要深入推进示范创建。要坚持把开展全国禁毒示范城市创建活动作为深化毒品问题治理的创新举措，有效发挥先进地区的典型引领和辐射带动作用，充分调动示范城市开展禁毒工作的内生动力和主观意愿，着力形成相互追赶、全民参与、创先争优的生动局面，推动全国禁毒工作深入开展。

三、健全毒品治理体系，不断提升新时代禁毒工作能力和水平

加强新时代禁毒工作，必须坚持立足当前、着眼长远，坚持标本兼治、多管齐下，全面提升毒品治理能力和水平。各地区、各部门要统筹运用法律、行政、经济、教育、文化等手段，综合采取禁吸、禁贩、禁种、禁制等措施，着力构建同国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的“六全”毒品治理体系，努力走出一条具有中国特色的毒品问题治理之路。一要构建全覆盖毒品预防教育体系。要坚持关口前移、预防为先，把青少年毒品预防教育置于禁毒工作优先发展的战略位置，深入实施青少年毒品预防教育工程，努力实现校园无毒品、学生不吸毒。要着力打造禁毒宣传教育新平台，广泛倡导“健康人生、绿色无毒”生活理念，在全社会形成浓厚禁毒氛围。二要构建全环节服务管理吸毒人员体系。要坚持人文关怀、科学戒毒，不断创新吸毒人员服务管理工作，健全自愿戒毒医疗服务、社区戒毒社区康复、强制隔离戒毒等戒毒康复体系，完善戒毒治疗、心理矫正、帮扶救助、就业扶持等政策措施，积极帮助吸毒人员戒断毒瘾、回归社会，使吸毒人员切身感受到党和政府的关爱和帮助。三要构建全链条打击毒品犯罪体系。要紧密结合推进社会治安防控体系建设和扫黑除恶专项斗争，不断创新完善缉毒执法、堵源截流等工作机制，坚决摧毁制贩毒团伙网络，深挖打击涉毒黑恶势力及“保护伞”和境外幕后毒枭，有力震慑毒品违法犯罪活动的嚣张气焰。四要构建全要素监管制毒物品体系。要坚持保障合法需求与打击非法流失并重原则，健全易制毒化学品管制法律体系，严格管制重点品种和重点环节，着力推出管制工作新举措，实现生产、经营、流通等各环节的动态全程监控、闭环管理，严密防范易制毒化学品流失。五要构建全方位毒情监测预警体系。要充分利用大数据技术，加强对各类数据的集成分析，切实提高毒情监测预警的实效性和禁毒绩效评估的科学性。要全方位开展毒情监测分析评估，及时发现涉毒情报线索，实时掌握毒情发展变化，不断提高禁毒工作的前瞻性、针对性。六要构建全球化禁毒国际合作体系。要坚持互利共赢原则，认真履行大国义务，坚定维护国际禁毒政策，务实开展跨国缉毒执法合作，积极推进全球毒品共治，努力打造与构建人类命运共同体目标相适应、共商共建共享的禁毒国际合作格局。

四、充分发挥体制优势，进一步凝聚起新时代禁毒人民战争的强大合力

禁毒工作是一项复杂的社会系统工程，是全党全社会的共同责任。各地区、各部门要牢固树立“一盘棋”思想，紧紧依靠我们的政治优势和制度优势，以强烈的政治担当、历史担当、责任担当，统筹各方力量、整合各方资源，积极构建党委政府统一领导、禁毒委员会组织协调、各成员单位各负其责、全社会广泛参与的禁毒工作格局，坚定不移地把禁毒人民战争推向深入。一要强化责任落实。各级党委、政府要对本地禁毒工作负总责，把禁毒工作纳入经济社会发展总体规划、列入平安建设重要内容、作为党政领导班子和领导干部政绩考核范畴，统筹抓好部署落实。主要领导同志要认真履行第一责任，经常深入重点地区和基层一线，加强调研督导和指导帮扶。各级党委常委会和政府常务会议要定期听取汇报，及时研究解决制约禁毒工作的深层次问题。二要强化部门协同。各有关部门要充分发挥职能优势和专业优势，加强协调联动、资源整合、信息共享，着力打好禁毒人民战争整体仗、联手仗。各级禁毒委员会要加强组织协调，强化政策研究和督促检查，推动各项禁毒责任制和工作措施落到实处。三要强化群防群治。要毫不动摇地坚持党的群众路线，紧紧依靠群众、广泛发动群众，努力形成全民参与、社会共治、群策群力、群防群治的良好局面。要加强禁毒社工力量和禁毒社会组织建设，制定出台支持和鼓励群众参与禁毒工作的政策举措，鼓励社会资金参与禁毒公益事业，充分调动起社会各界参与禁毒斗争的积极性、主动性。四要强化基础建设。要积极适应禁毒斗争新形势，坚持正规化专业化职业化建设方向，大力加强禁毒专业队伍建设，着力提升禁毒工作专业化水平，努力锻造一支党和人民满意的高素质禁毒专业队伍。要着眼禁毒事业发展需要，加强对禁毒工作专业人才培养、力量建设、经费投入、科技装备和基础设施建设等方面的支持保障，为禁毒事业长远发展奠定坚实基础。

责任编辑：桂强