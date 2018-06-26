比电影更精彩的台湾政坛：商政黑道三种势力交织

原标题：比电影更精彩的台湾政坛：“商、政、黑道”三种势力交织，弥漫着浓重的江湖气

《大佛普拉斯》和《血观音》是近一年来台湾比较有特色的两部电影，两者上线的时间几乎差不多，后者只比前者晚出一个月。看过的人喜欢将两部作品做一个比较，因为就主题而言，两部作品都涉及到了台湾当下社会的政治生态，只不过《大佛普拉斯》晦涩阴暗一点，更突出基层人士的无力感，《血观音》则直击权力场内当事人的人性扭曲，节奏上更加刺激，情境方面也细思极恐。

我们常讲，艺术来源于生活，两部电影也一定程度契合了台湾普通人对台湾政治的观感：政商勾结的社会、中饱私囊的政客、尔虞我诈的政坛，以及跨界纵横的黑道。《大佛》主讲政商关系，而《血观音》则侧重于政客与政客之间、政客与黑道的关系。但有一点相同，它们都是在刻划台湾社会权力中的运行逻辑。迎来送往、密室“关说（说情）”，已是台湾政治常态。据说台湾前立法机关负责人王金平的家有三层，最顶层是一般人进不去的密室，是专门用来乔事（商量事情）的地方，三教九流出入其中，而且是够格的三教九流。

综合两部作品不难发现，台湾的商、政和黑道，三种力量交织在一起，而台湾“赢者通吃”的政治制度设计，加深了三者的融合，以及与其他势力之间的对抗性，使台湾权力场弥漫着一股浓重的江湖气味，也呈现了台湾民主旗帜下真实的政治图景。

本质上来讲，这种“半无政府”的状态，其实是台湾在两岸格局中的畸形产物。作为中国不可分割的一部分，台湾不可能有“国家化”的基础与条件。虽然蒋介石曾将“中华民国”框架在台湾复制，但蒋家两代都以“国家统一”为最高目标，台北始终扮演着“陪都”的角色，不可能建立起真正意义上的“国家体系”，这也意味着为一种替代模式提供了制度空间。

1949年的台湾虽然已经光复多年，但毕竟被日本殖民五十余载，对败退来此的国民党政权而言，台湾仍然是一块陌生的区域。出于统治的需要，国民党政权有意扶持岛内地方势力，以恩庇侍从的模式，来治理台湾中南部区域，地方势力也乐于依附国民党来壮大自身力量。

随着台湾开启民主化进程，国民党不再独揽权力资源，而曾经依附于国民党的各地方势力，也开始变得尾大不掉，掌握了地方各项资源，政党反而更依赖地方势力来赢得选举。为了巩固地方势力的支持，赢得选举的政党又不可避免在资源分配上向地方势力倾斜，哪怕地方势力涉黑。一个利益集团网络也就在这样的背景下自然形成。

此外，台湾在身份认同方面的迷茫和困惑，也影响到了人们的行为选择。认同的缺失，使当权者缺少作为集体荣誉感，他们关注自身胜过关注周边，毕竟在当下的台湾，“忧‘国’忧民”的情怀并不比自私自利来得实际。

利益集团政治体系和自私自利的主观动机叠加在一起，便呈现了台湾龙蛇混杂的政治光景，这是台湾“是国不是国”的历史和现况的必然结果。从这个角度出发，也就理解了台湾人对台湾政治是权钱交易场域的认知。所以，即便是比国民党“更爱台湾”的民进党，也终归是为了集团的利益行动，比如前瞻计划表面上看起来是个经济刺激计划，但8000多亿新台币有一半投资到台湾并不急需的轻轨，其政策制定的逻辑，恐怕也只能用权钱交易的视角来捕捉。

其实快三十年的民主化，让台湾人对这套政治运作心知肚明，但无力改变这一状况，因为当代政治生活最重要的话语权并不掌握在民众的手中。在自私自利的氛围下，人们或是逃离，或是回避，比如大批西进的台湾人，和台湾选举不断下降的投票率。留下的人纵然有心，但也难免不会被体制所俘获，有意无意地成为“帮凶”。这称不上违心，但也不会有沉重的负罪感，因为环境如此，那些许的不适应一旦被大众平分，便变得微乎其微。

当所有的思考都基于个人和小团体，那么台湾整体的利益也自然会被忽视。蔡英文，或者之后的政客，不会也没有能力把蛋糕做大，因为这违背台湾的政治游戏规则。他们能做的就是就着现有的蛋糕，拆东补西，以维持这个社会的表面稳定和平衡。但这个朝三暮四的游戏终有进行不下去的一天，到那个时候，社会崩坏，已经赚得盘满钵满的权贵们已经想好了退路，而收拾烂摊子的，却是台湾无辜的百姓。

（作者系上海交通大学国际与公共事务学院博士生）

责任编辑：桂强