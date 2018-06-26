农村宅基地改革全面提速:已有部分地区发放产权证

原标题：农村宅基地三权分置改革全面提速：已有部分地区发放产权证

6月25日是第28个全国土地日，作为农村专门用于建造住宅房屋为目的的部分土地，宅基地的改革进程和未来方向备受市场关注。

《经济参考报》记者了解到，很多地区已明确选取部分区域开展农村宅基地所有权、资格权、使用权等“三权分置”的改革试点，自然资源部近期也派出多个小组对这项改革进行专题调研。目前，已有部分地区颁发了农村宅基地“三权分置”不动产权登记证，金融机构也加大了对农民住房抵押贷款的发放力度，宅基地的融资功能正在逐渐破题。这项2018年初提出的改革在经过半年左右的探索后，已经进入全面提速时期。

52岁的王五四原来居住在安徽省旌德县兴隆乡三峰村，山路崎岖，交通不便。2013年，他了解到隔壁村大礼村村民方圣莲迁居县城，家中老屋闲置，于是前去商谈，达成了房屋买卖协议。2014年，王五四花32万元买下方圣莲的那栋房屋。然而，交易后他去政府部门咨询，却办不了相关的产权证书，担心房子被要回去，心里不踏实。今年初他听说县里正在开展宅基地“三权分置”改革，去村里咨询，再向国土部门咨询，提交了办证申请。

据悉，收到申请后，多方讨论政策依据，研究发证方式，并于今年2月底将首本证书印成一式三份，发给王五四等使用权人、资格权人和所有权人。《经济参考报》记者翻开王五四的不动产权证书看到，权利人一栏写明“三方”：王五四（宅基地使用权人）、方圣莲（宅基地资格权人）、旌德县兴隆镇大礼村民委员会（宅基地所有权人）。王五四表示，领到了不动产权证书，心里悬着的石头终于落了地。

无独有偶，除了安徽省开始发放证书外，浙江省也于今年4月份在宁波市象山县为当地村民发放了全省第一本农村宅基地“三权分置”不动产权登记证。实际上，发放证书只是整个改革环节中的一部分。记者了解到，除了全国最早定下的33个农村土地制度改革三项试点外，一些省份也专门选取了部分地区进行专项试点。例如，山东省就选定了17个县市区开展宅基地“三权分置”改革试点。据山东省国土资源厅副厅长李树介绍，这项试点要探索宅基地有偿转让、有偿调剂、有偿收回等方式，引导农村宅基地以多种形式规范有序退出，为乡村振兴发展提供更多内涵空间。

与此同时，中央部委也在加紧这项改革的统筹规划工作。据悉，自然资源部近期派出了多组人员，分别前往江西、安徽、湖南等地进行专题调研，调研重点是盘活利用农户闲置宅基地和闲置农房，尤其是处分权和收益权虚置问题，内容包括认定农户资格、确权方式、保障形式、退出方式以及放活宅基地使用权等方面的实践探索和做法等。

值得一提的是，很多地区在落实宅基地“三权分置”试点改革时特别提出要完善农房抵押处置相关规定，希望能借此次改革契机加强对“三农”的金融支持。据悉，上述的安徽农民王五四一直在家乡从事特种野猪养殖，今年欲扩大养殖规模导致资金需求大，但缺乏有效抵押物、难以找到担保人。在其获得宅基地不动产权证书后，农行安徽分行开办了“三权分置”使用权证抵押贷款业务，并迅速就业务开办作出批复、实现放款。王五四在一周后就拿到了10万元抵押贷款资金。在全国层面上，自从确定开展农民住房财产权抵押贷款试点以来，据中国人民银行有关负责人介绍，截至2017年9月末，59个试点地区累计发放了贷款261亿元。

有专家表示，宅基地“三权分置”的实施，将有效激活农村闲置土地资源，让老百姓更多地享受到改革的红利，是得民心的举措。探索宅基地“三权分置”的重点，不是买卖宅基地，而是在坚持宅基地所有权属于农民集体、资格权属于集体经济组织成员的基础上，适度放活宅基地的使用权，并通过多种方式，使宅基地能够更好地得到利用，充分发挥其融资功能。

来源：经济参考报

责任编辑：吴金明