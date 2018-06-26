原标题：北京发布高温黄色预警 未来3天最高温将超35℃
中国天气网讯 北京市气象台2018年6月26日6时10分发布高温黄色预警信号，预计26日至28日，北京市大部分地区最高气温将达35℃以上，请注意防范。
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