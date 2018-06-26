原标题：解局美防长马蒂斯任内首度访华“四大谜团”

[环球时报-环球网报道记者 郭媛丹]6月26日-28日美国防长马蒂斯要抵华访问，中美两军防长将要在北京进行首次握手，这是一场迟来的会晤。此前美国防部发言人曾称期待马蒂斯在春季访华。

中国国防部新闻发言人任国强25日上午对外宣布，“应中国国务委员兼国防部长魏凤和上将邀请，美国国防部长马蒂斯将于6月26日至28日访问中国。”

这份不长的消息发布中，可以观察到中方对中美两军发展走势的描述：任国强表示，“发展健康稳定的中美两军关系符合中美双方的共同利益，也是国际社会的普遍期待。中方高度重视与美方发展军事关系，希望美方与中方相向而行，共同努力使两军关系成为两国关系的重要稳定因素。”

但可见的是：美方最近一段时间内的所做并不是与中方“相向而行”。5月底，作为对中国南海军事化的“初步反应”美国撤回了对中国海军参与“环太平洋-2018”军演的邀请。6月初，马蒂斯在新加坡一年一度的“香会”批评中国在南海岛礁上的军事活动，称美国将继续在南海进行“航行自由”。此外，美国今年以来对台湾的也一直是小动作频频。

身为特朗普政府中的首任防长，2017年1月20日上任以来的首次访华，马蒂斯此行有四大疑团待解：首先，在美军热炒南海问题，对台政策碰线不断，以及两国经贸谈判的复杂背景下，马蒂斯此时访华意味着什么？其次，马蒂斯在中国会受到怎么样的规格待遇？第三，因为此前的出言不逊，马蒂斯是否会陷入前任哈格尔的境遇，被中国军方高层当面批评？最后，马蒂斯这次访华之旅将会有什么收获？《环球时报》采访了多位军方专业人士对此进行解读。

马蒂斯“迟来的访华之旅” 正常吗？

香山论坛秘书处办公室主任赵小卓25日对《环球时报》表示，尽管外界声称这是“迟来”的访问，是马蒂斯上任一年多来的首次访华，但美国历任防长没有在上任一年内访华的先例，因此很正常。

赵小卓解释，马蒂斯之所以一年后确定访华，是因为美国的“印太战略”与对华战略基本成型，这样马蒂斯能够明确在中美军事关系上可以说什么、应该说什么。对于“印太战略”与“对华战略”之前的关联，赵小卓认为，马蒂斯有可能就“印太战略”向中国进行解释，阐述中国在“印太战略”中扮演的角色、美国“印太战略”的目的是什么等，寻求中国的理解。能确定的是中美双方都认为中美两军关系的稳定发展的重要性，马蒂斯此次访华也是为了进行沟通对话，防止冲突的出现。

马蒂斯是否会受到惯有礼遇？

第二大疑问的答案是，不出意外，马蒂斯和前历任美国防长的待遇应该会保持相同。《环球时报》记者查阅此前美国历任防长哈格尔2014年、帕内塔2012年以及盖茨2011年的访华之行可以发现：美国防长来华访问期间不仅会与军方高级领导人会晤而且会受到国家最高领导人接见。此外针对美军一些要求，中国军方会做出相应安排，安排参访行程。比如帕内塔是参观中国北海舰队的首位美国在任防长，并且登上了北海舰队的潜艇，哈格尔访华期间参观了中国首艘航母辽宁舰，成为首位登上辽宁舰的外方人士，盖茨则访问原二炮司令部。

尽管马蒂斯是鹰派，上任以来不断指责中国，但从惯例可以得出结论，马蒂斯和前任规格待遇会保持一致。至于马蒂斯是否会有一些参访活动，这要看美方是否表达意愿，中方会视情而定。

“怒怼”“巧遇”是否会再度发生？

第三大疑团是最撩拨人心的，在美国小动作频频的背景下，是否会再现“中国军方高层怒怼美国防长”的局面。2014年4月，美国防长哈格尔访华期间在军委副主席范长龙与哈格尔的会晤中，范长龙当着记者的面说，中国人民包括他自己都不满哈格尔在东盟防长会议以及在日本访问期间发表的言论。范长龙在会谈时表示“哈格尔部长近期发表了一些言论，中国人民是不满意的。在钓鱼岛问题上，美国一再表示不选边站队，令人费解的是，部长先生却公开表示欢迎日解禁集体自卫权，为日本撑腰打气。菲律宾侵占中国南海岛礁，部长先生却袒护菲律宾，指责中国。” 除了怒怼之外，盖茨在2011年访华期间，“巧遇”中国隐形战机歼-20的首次试飞。

此次马蒂斯访华期间的氛围会如何呈现？军事科学院研究员刘琳25日在接受《环球时报》采访时表示，双方会晤会在积极的氛围中进行，双方会本着对话合作、妥处分歧的着眼点出发。

刘琳介绍，“从美方而言，在当前中美关系负面因素有所上升，复杂因素增多的背景下，马蒂斯依然选择了访华，并且是四年以来美国防长首次访华。该行为本身就体现美国希望能够通过对话来解决中美军事关系当中出现的一些问题，希望加强和中方在战略层面的沟通。对于中方而言，中方非常重视此次访问。中方一贯认为两军关系是两国关系发展的稳定因素。尽管中美存在着一些领域的竞争，但越是在这种情况下，战略沟通的重要性愈加凸显。中方也希望通过两军高层会晤能够进一步推动两军关系的稳定发展。”

马蒂斯此行会收获什么？

最后一个谜团是马蒂斯此行的收获会是什么？这首先关系到双方会谈什么？任国强介绍，“中国国家和军队领导人将会见马蒂斯，双方将就两国两军关系及共同关心的问题交换意见。”

中央军委国际军事合作办公室安全合作中心主任周波25日接受《环球时报》采访时认为，“双方都会就各自关心的问题进行阐述，美方应该会谈自身的关切是什么，中方也会表达中国的核心利益何在，双方会在最大范围内阐述立场和底线。”

周波认为，“沟通对话，管控危机”应该是中美两军高层会晤最一致的目的。“中美之间的风险管控管道是所有国家中最多的，但这些机制和管道仍然无法取代人和人之间会晤，面对面的沟通是最直接，最有成效的。”

马蒂斯前往中国的旅途中再次提到南海问题，并希望通过这次访问“掂量”北京的战略雄心，称在访问中国时会持开放的心态，多听中国方面怎么说。

那么马蒂斯能从对话和倾听中收获什么？应该是会更清晰中国的意图和态度。

南海岛礁军事化是马蒂斯的口头禅，这次一定会当面提，马蒂斯会听到什么，大概应该是：南海岛礁及其附属岛礁自古以来就是中国固领土，具有无可争议的主权，在自己领土上行事，别国无权干涉。马蒂斯不大想谈台湾问题，但中方一定会明确表述核心利益不可触碰。朝鲜半岛无核化是双方共同关心的问题也一定会交换意见。读者也可以猜测一下，美军所谓遭受到“激光照射”问题能不能被美国拿出来摆在桌面上谈。

责任编辑：张玉