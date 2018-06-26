美防长：在中国“要多听” “掂量”北京战略雄心

原标题：变谦虚？美防长称在中国“要多听”，掂量北京的战略中心

[环球时报记者 郭媛丹]中国国防部新闻发言人任国强25日表示：“应中国国务委员兼国防部长魏凤和上将邀请，美国国防部长马蒂斯将于6月26日至28日访问中国。中国国家和军队领导人将会见马蒂斯，双方将就两国两军关系及共同关心的问题交换意见。”这是马蒂斯上任一年半来首次访华，也是美国防长时隔4年再次访华。美联社25日的报道称，访华前，马蒂斯避免了对中国的批评，称自己在中国“要多听”。

任国强25日表示，中方高度重视与美方发展军事关系，希望美方与中方相向而行，共同努力使两军关系成为两国关系的重要稳定因素。

但可见的是，美方最近一段时间的所作所为并不是与中方“相向而行”。5月底，美军以“中国南海军事化行为”为由撤回了对中国海军参与2018年环太军演的邀请。6月初，马蒂斯在新加坡的香格里拉对话会上批评中国在南海岛礁上的军事活动，称美国将继续在南海进行“航行自由”。此外，美国今年以来在台湾问题上也一直是小动作频频。

据美联社25日报道，除了中国，马蒂斯此次还将访问日本和韩国。这是马蒂斯首次访问中国内地，不管是作为个人还是美国防长。他此行的首要议题是探讨中国在朝鲜弃核过程中的作用，希望北京继续保持对朝鲜的制裁，作为外界施压的一部分。

24日在飞往美国阿拉斯加州的飞机上，马蒂斯对记者表示，他这次访华将不带有任何先入为主的观念，将以开放的姿态和中方领导人举行会谈，聚焦更大、更具战略性的问题，多听中国方面怎么说，通过这次访问“掂量”北京的战略雄心。评论称，马蒂斯在采访中一改之前对中国的批评，其“外交式的策略”反映了美国政府在与朝鲜的弃核谈判中认识到中国在地区至关重要的影响力。报道引述不具名美国官员的话称，马蒂斯此行会阐述美国在中国南海岛礁建设等争议问题上的立场，但他不会拿这些问题开场，“相反，（此次访问）目标是两军更高质量的对话”。

香山论坛秘书处办公室主任赵小卓25日对《环球时报》记者表示，尽管这是马蒂斯上任一年多来的首次访华，但美国历任防长没有在上任一年内访华的先例，因此很正常。马蒂斯之所以一年后确定访华，是因为美国的“印太战略”和对华战略基本成型，这样马蒂斯能够明确在中美军事关系上可以说什么、应该说什么。赵小卓认为，马蒂斯有可能就“印太战略”向中国进行解释，比如中国在“印太战略”中扮演的角色、美国“印太战略”的目的是什么等，寻求中国的理解。能确定的是中美双方都重视两军关系稳定发展的重要性，马蒂斯此次访华也是为了进行沟通对话，防止冲突出现。

在美国小动作频频的背景下，马蒂斯此次访华是否会再现“中国军方高层怒怼美国防长”的局面，也备受关注。2014年4月，时任美国防长哈格尔访华期间，在中央军委副主席范长龙与其的会晤中，范长龙当着记者的面说，中国人民包括他自己都不满哈格尔在东盟防长会议以及在日本访问期间发表的言论。另一位美国防长盖茨在2011年1月访华期间，“巧遇”中国隐形战机歼-20的首次试飞。因此，此次马蒂斯访华期间氛围会如何，令人好奇。

军事科学院研究员刘琳25日在接受《环球时报》记者采访时认为，就美方而言，在当前中美关系负面因素上升、复杂因素增多的背景下，马蒂斯依然选择访华，体现美国希望通过对话来解决问题，希望加强和中方在战略层面的沟通。对于中方而言，中方非常重视此次访问。尽管中美存在着一些领域的竞争，但越是在这种情况下，战略沟通的重要性愈加凸显。中方也希望通过两军高层会晤进一步推动两军关系的稳定发展。

中央军委国际军事合作办公室安全合作中心主任周波25日对《环球时报》记者表示，中美之间的风险管控管道是所有国家中最多的，但这些机制和管道仍然无法取代人和人之间的会晤，面对面的沟通是最直接、最有成效的。

责任编辑：张玉