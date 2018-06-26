原标题：浙江探索的这项新模式，要在全国推广

撰文 | 高语阳

今天（6月26日）是国际禁毒日，前一天，6月25日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就禁毒工作作出重要指示，强调要走中国特色的毒品问题治理之路，坚决打赢新时代禁毒人民战争。

同一天，6月25日，国新办举办司法行政戒毒工作成果新闻发布会，司法部副部长刘志强在会上介绍，自2008年《禁毒法》实施以来，戒毒场所已累计收治强制隔离戒毒人员130万余人，目前在所近24万人。共有戒毒康复场所（区域）73个，累计收治戒毒康复人员10万余人，目前在册近6000人。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，目前在所有24万人，那么，问题来了，这24万人在戒毒所是如何生活的？又是怎么戒毒的？

这个问题在今年5月29日已经有了答案。

这里有一个大背景，一些读者可能了解，2013年底，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，废止劳动教养制度。在这之后，劳教所转型为强制隔离戒毒所，各省开始探索戒毒工作新模式。

今年5月29日，全国司法行政戒毒工作座谈会召开，会上公布《关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》，部署建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。在6月25日国新办举办的司法行政戒毒工作成果新闻发布会上，刘志强也说，这一模式的建立，标志着新时代司法行政戒毒工作已经由转型走向定型。

那么，这个统一的模式是怎么来的？其实，“走向定型”的全国统一司法行政戒毒工作基本模式的蓝本，就是浙江戒毒模式。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）借这个时机探访了浙江3家戒毒所，了解了“浙江模式”，看到了转型后的戒毒所是什么样的，有哪些科技手段用于戒毒，戒毒人员在戒毒所是如何生活的。

新的戒毒所是什么模式？

浙江戒毒模式被归纳为“四四五”戒毒模式。直接说，在强制隔离戒毒的全过程，设置生理脱毒区、教育适应区、康复巩固区、回归指导区“四个功能区”。

同时，根据戒毒人员在不同阶段的身心特征和戒治目标，在生理脱毒区实行“病房式”管理，教育适应区实行“军营式”管理，康复巩固区实行“校园式”管理，回归指导区实行“社区式”管理。

还设有五个专业中心，分别是戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心和诊断评估中心。

“四区、五中心”被写入司法部《关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》。《意见》中指出，建立以分期分区为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。同时，要通过2至3年的努力，建立科学、统一、规范的司法行政戒毒工作基本模式。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）在戒毒所认识的女戒毒人员吴欣就处在第三个区康复巩固区。

这个区是戒毒人员所处时间最长的区域，在为期两年左右的强制隔离戒毒期内，在康复巩固区的时间一般达到1年3个月到1年9个月。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）发现，这个区域的主色调是蓝色，据浙江拱宸戒毒所办公室副主任陈蓉蓉说，蓝色代表理性、稳重，因为时间跨度长，希望蓝色能够让戒毒人员静下心来。

第一个区域是生理脱毒区，戒毒人员来到戒毒所后，先在生理脱毒区进行为期7到15天的生理脱毒。这一区域的颜色设置为粉红色，颜色比较温馨，目的是为了软化攻击、调试情绪。第二个区域是教育适应区，主要帮助个人梳理戒毒目标，养成良好行为习惯，因此是军营一般的绿色。最后一个区域是回归指导区，是对戒毒人员重回社会的过渡，这一区域是橙色，“就像救生员衣服的颜色一样，给人带来活力和希望。”

VR技术怎么运用在戒毒中？

《关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》中指出，要以科学戒治为核心，大力加强戒毒新技术、新方法的研发、运用和推广。6月25日国新办新闻发布会上，司法部副部长刘志强也说，目前已和246家机构614名专家深度合作，共立项31个，结项21个，有的项目经实证研究取得了很好的戒治效果，如内观疗法戒毒项目、经颅磁刺激戒毒项目、虚拟现实毒瘾评估与康复训练系统等。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到了虚拟现实（VR）毒瘾评估与康复训练系统，在浙江也重点了解了这个系统。

VR毒瘾评估矫治系统目前已经是3.0版本，是由浙江省戒毒管理局、浙江大学汪永光博士团队共同研发完成。

△VR治疗教室

汪永光说，这一系统有两个功能模块，分别是毒瘾评估和毒瘾治疗。

怎么进行毒瘾评估呢？

汪永光说，诱发吸毒人员对毒品的渴求有很多因素，比如有物品线索、声音线索，动作、表情、交互行为等都有可能诱发毒瘾。将这些线索落实到具体的画面上，用故事线串起来，还原空间、环境、场景，通过特写镜头等方式，诱发吸毒者对毒品的渴求，将吸毒者对不同线索的反应用心电信号记录下来，通过一定算法，计算吸毒者的兴奋程度，完成对毒瘾的评估。

接下来就是毒瘾治疗，“基本原理是建立新的记忆，用一个记忆替代另一个记忆，一个反射替代另一个反射。”具体来说，就是呈现毒品所造成的危害，包括死亡、衰老、性病，以及吸毒人员反映的害怕警察直接冲进来等，将这些场景用VR呈现。“原来吸毒者对毒品的所谓好的、兴奋的感觉，被这些对应的记忆画面替代，把人从虚假的向往中拉回来。”

吴欣也说，自己在接受过VR系统治疗后也受到很大影响，“我当时脑子里就是：好恶心好恐怖好吓人。饭都吃不下去，一想到如果继续吸毒，自己也会变成这样，觉得很后怕。”

目前，这套系统只针对吸食甲基苯丙胺的吸毒者，据统计，VR毒瘾评估矫治系统1.0版本就已经实现了76%戒毒人员在一定程度上渴求度降低的效果。

电磁波怎么调节受损大脑？

吴欣从19岁开始接触毒品，当时年纪小，贪玩，在社会上认识了一些吸食毒品的朋友。“一开始，我也就是看着他们吸，看了半年，觉得好像也没有什么，就开始自己尝试吸。”她说，“后来我才知道，一些损害是自己无法意识到的。”

谈起当初吸毒的感受，吴欣说，一开始尝试发现自己会比较亢奋，做什么都很有劲，很认真，时间一长，发现自己出现口齿不清、大脑不清醒的情况，“有时候自己不知道自己在说什么，思路很模糊，吸毒的人不会说自己脑子有毛病，但大脑已经发生变化了。”

浙江省十里坪强制隔离戒毒所戒毒医疗中心副主任姚建飞说：“吸毒造成脑损伤，逐渐发展成特殊的慢性复发性疾病，戒毒人员在医生眼中就是脑病患者，大脑功能不能恢复的话，戒毒效果是非常脆弱的。”

在新技术中，还有一项是经颅磁刺激戒毒，就是用电磁波刺激大脑皮层，对神经细胞进行调控，缓解紊乱状态，调节其回归正常。

陈蓉蓉说，重复经颅磁技术是一项成熟的临床治疗技术，用于治疗小儿自闭症、老年痴呆、帕金森等，但将这项技术引入戒毒治疗，浙江是首创，这是与上海交通大学袁逖飞博士团队的合作成果。

在政知君采访时，正在接受经颅磁治疗的赵军（化名）说，这是他第8次做经颅磁治疗，“做完睡眠状况好了很多，不像刚进所那么焦虑，刚来的时候睡到半夜会醒来，现在可以一觉到天亮，记忆力也好了一些，而且，我能感觉到，自己心里确实对毒品的需求降低了。” 赵军刚刚来到戒毒所半个月，之前接触毒品有6年左右。

值得一说的是，致力于改善脑功能的还有精准化体能康复训练项目，这是与宁波大学体育学院王东石博士团队的合作项目。说实在的，这个项目颠覆了政知君之前对于运动作用的认识。

王东石说：“新型毒品大多让人大脑皮层功能损伤，运动可以改善大脑功能，促进大脑健康，而且，吸食毒品产生快感在大脑中产生固定模式，运动过程也会自发产生兴奋，替代毒品带来的快感模式。”

需要补充的是，体能康复训练注重的是“精准化”，在训练频率、持续时间、强度、运动类型上都有所区别，根据体能测试结果，不同的戒毒人员在不同阶段有不同方案。

大体来说，在生理脱毒区主要是安排一些轻运动，教育适应区是适应性运动，康复巩固区是处方式运动，也就是根据戒毒人员体质健康测试结果开具个性化的运动处方，最后一个区是回归指导区，开展的是趣味性运动。

责任编辑：张义凌