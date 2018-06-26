他们常来蹭热点 中国在这一领域已彻底征服美国人

原标题：他们常来蹭热点！中国在这一领域已经彻底征服美国人

[环球时报驻美国特约记者 陈圣源 温燕 环球时报记者 邢晓婧 丁雨晴]美国总统特朗普的女儿伊万卡，前不久因引用“中国谚语”发推文而迅速在中外媒体上刷屏。伊万卡引用的“中国谚语”让人一头雾水，多方考证发现它其实产自美国。在国际政坛，引用中国谚语、成语的人很多，年初法国总统马克龙访华演讲时就引用了名言“风向转变时，有人筑墙，有人造风车”，但这条“中国谚语”的具体出处无法确定。真假不论，这些名人将中国谚语在西方文化中的存在再一次带到公众视野面前。这是中国谚语的国际范儿。而在美国，这个现象更突出，很多美国人引用谚语时，甚至在不知道出处的情况下，将其归于中国智者。

活学活用——还是美国总统们说得好

今年5月的一天，在华盛顿知名智库战略与国际问题研究中心，《环球时报》记者参加了一场有关美日关系的论坛。论坛由美国前总统国家安全事务特别助理迈克尔·格林主持，而来访者为日本三届防务相代表团。格林是美国著名的“知日派”，不仅日语流利且和数任日本防务相熟稔。他们的对话中不时夹杂着日语，突然格林用英语说道：有朋自远方来，不亦乐乎？这句话一下子让气氛活跃起来，与会者无不觉得这句孔子的名言运用得着实贴切。

无论是格林巧用中国名言，还是伊万卡错认中国谚语，都显示中国名言警句在美国人当中颇受青睐。就在此次伊万卡发推引发热议后，有美国媒体翻旧账称，2013年伊万卡就曾引用过“假中国谚语”，当时她发推称，孔子说：“选择一个你喜欢的工作，这样你就一辈子就不用被迫工作了。”“这种‘成见’在美国人中很普遍，他们往往误将精辟言论归功于中国智者，可能这样会给此类言论增添些许智慧光环”，《纽约时报》写道。

说起假谚语，上世纪20年代，美国人弗雷德·巴纳德“制造”了一句“名言”——“a picture worth a thousand words”（一张画值千言万语），他将其称为“中国谚语”，“这样人们就会信以为真”。果然，后来很多文章引用这条话，但其中文出处成了一桩“悬案”。

假的有，真的更多。2015年6月26日，美国大法官放行同性婚姻，引用了孔子的观点：“孔子教导说，婚姻是政体之本。”这句话出自儒家经典《礼记》的英译本，原文是“礼，其政之本与”。

其实，在引用中国经典上，表现最突出的是美国的总统们。1972年美国总统尼克松访华进行“破冰之旅”，曾在发表祝酒词时说：“（毛）主席写过：多少事，从来急；天地转，光阴迫。一万年太久，只争朝夕。”

1984年，美国时任总统里根访华，引用了中国唐朝诗人的名句：“很多个世纪之前，一位名叫王勃的中国诗人写道：‘海内存知己，天涯若比邻’。”在讲中美合作时，里根用了《易经》中的“二人齐心，其利断金”。与中国有颇深渊源的美国总统老布什，1989年访华时大秀自己的中国知识，他不仅引用“前人栽树，后人乘凉”这样的谚语，还拿出了李白的诗句“两岸猿声啼不住”。

如果说这三位共和党总统引用的古诗词较多，克林顿和奥巴马这两位民主党总统则偏向中国古籍中的名句。1998年克林顿访华，在西安发表演讲：“让我们给中国古书《礼记》中的名言‘大道之行也，天下为公’赋予新的意义。”2009年，奥巴马在上海发表演讲，借用了《论语》中的名句“温故而知新”。

传播之路——从中餐馆到功夫电影

“孔夫子说”“中国的古老谚语说”……在美国各种报纸期刊的文章中，这样的“标签”频繁登场。《环球时报》记者查阅发现，美国《福布斯》杂志在报道中国富豪发家经历时使用“祸福相倚”，在分析中国地方城市采取措施刺激楼市时引用“山高皇帝远”这句古话。《美国思想者》一篇题为“美国面对中国的核军事难题”的文章，副题为：“中国谚语：以攻代守。”

2014年，美国时任国务卿克里访华，与中国签署中美绿色合作伙伴计划，《纽约时报》的报道用“千里之行，始于足下”这句谚语，来形容中美在气候问题上取得的进展。其英文“a journey of a thousand miles begins with a single step”，在各类报道中被经常引用。在谷歌新闻的搜索中，共有12.8万篇文章引用这句话。

2016年，两位俄罗斯学者对中国谚语在美国文化中的流行进行了系统研究。他们在论文中称，无论是否涉及中国，在美国媒体中，中国谚语的使用越来越常见。除了来自老子《道德经》的“千里之行，始于足下”，文章列出了“十年树木，百年树人”“授人以鱼不如授人以渔”等例子。

一些美国学者经常在其文章中引用中国谚语，在许多美国或其他西方国家的网站上有专门介绍中国谚语的网页，例如“40条有关生活和成功的中国谚语”“8条可以帮你做出更佳财务决定的中国古代谚语”“每个企业家都应该阅读的6条中国谚语”等。美国人约舒华·肯农在其网站设置专门刊登有关中国谚语的网页：本周中国谚语智慧集。

相比媒体和知名学者，普通美国人在引用中国谚语时就“业余”得多，如果随机问一名美国人，他可能一句中国谚语也说不出。夏威夷大学亚洲学系教授、美国东西方中心高级研究员郝忠明（Eric Harwit）对《环球时报》记者说，美国人以为他们会的中国谚语，其实很多是从中餐馆的“幸运饼干”（签语饼）上学到的，殊不知那是厂家乱编的，跟孔子、中国没什么关系。

“幸运饼干”是美国中餐馆一个约定俗成的服务项目，餐后服务员拿来一个装有饼干的小盒子，让客人抽取。这种饼干外形类似一个两头折叠的饺子，里面塞有一张纸条，多为预言、祝福或哲言。“幸运饼干”可追溯到100多年前，当时生活在加州一带的华人乐于用这样的方式为客人“占卜”，后来逐渐渗透到美国社会。《环球时报》记者有一次在美国中餐馆抽了一个，上面写着“每个人都觉得有你当朋友真好”。

郝忠明说，除了“幸运饼干”，美国人对中国谚语、名言的了解更多源于中国的功夫电影，里面的一些中国角色会有这方面的台词。

认知偏差——着迷于古老文化，却不了解现代中国

“多数美国人并不知道秦始皇、康熙等中国历史人物，所以看似和中国有点关系的话，他们都想当然认为是‘孔子说的’”，郝忠明对《环球时报》记者说，这甚至已经成了一种“美式幽默”，“我们常常以‘孔子说’开头，假装某些话语出自孔子以示幽默”。

在伊万卡错用中国谚语引来热议后，撰写过中国谚语书籍的美国学者何乐礼表示，汉语中的谚语和警句比其他任何语言都要多，声称一句引言来自中国古代文明，听起来更可靠。他还呼吁公众“放过”伊万卡，“将此当作意识到中国文化的绚丽多彩和智慧的契机”。

《环球时报》记者在美经常参加论坛和研讨会，注意到美国的中国问题专家和学者对中国名言的掌握和应用确实熟练灵活。他们普遍认为：中国名言富于哲理，言简意赅，对他们的讲话和文章的论点可起到画龙点睛的作用。

美国著名网络杂志《石板书》曾刊文解释中国谚语为何在美国社会特别是商界流行，提到上世纪90年代后期和本世纪初，《孙子：经理人“兵法”》《孙子和商业艺术》等书籍非常畅销；中国格言警句有时比复杂的幻灯片演示更通俗易懂；在容易引起争议的时代，CEO们喜欢借用经典谚语来为自己辩护。

《环球时报》记者曾采访过多位美国资深亚洲问题专家，发现他们的办公室内不约而同地挂着写有“知己知彼、百战不殆”的横幅。在美国，中国的四大名著、《论语》等是读者了解中国的主要古籍，但对美国社会影响最大的却是《孙子兵法》。美国大学很多学科教授将其列为推荐或必读读物，美国《历史频道》曾专门制作纪录片《孙子兵法》。《孙子兵法》在美国社会的影响力已不再是语言修辞上的，而是思想层面的。

但必须注意到，根据前述那两名俄罗斯学者的研究，融入美国社会的中国谚语，多是那些本义更符合美国社会价值观或价值观需求的谚语。比如美国作为一个强调个人主义社会，在需要强调集体主义时会引用“众人拾柴火焰高”这类谚语。中国谚语融入美国语言文化，更多是因为谚语本身的功能性，并没有展现出英语对历史人物、中国时代的过多偏好。

还要注意的是，美国人着迷于古老的中国文化和智慧，但对现代中国了解不够。郝忠明对此表示认可，他说假如问一个美国人“提到中国最先想起什么”，多数人会说“长城”“功夫”，很少有人会想到“移动支付”“高铁”，“美国人印象里的中国与现实里的中国相差至少数十年”。

郝忠明说，时至今日，美国人对中国的固有认知还是“勤劳”“世界工厂”，他们知道衣服、玩具等生活用品产自中国，知道像“苹果”手机这样的美国品牌产品里有中国生产的零部件。有的美国人会抱怨中国抢走了“制造业”，却看不到现代中国的创造力，对众多杰出的中国高科技公司一无所知。“这对美国来说是个危机，中国的古老文明和现代经济是两个不同的概念。”

责任编辑：张玉