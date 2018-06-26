原标题：“炎值”爆表！北京未来一周高温不间断 明天将达37℃

中国天气网讯 今天（26日）起，北京热力全开，颜值“爆表”，将出现持续7天的高温天气，其中明天最热，将达37℃。近期高温持续，市民需注意防暑防晒，多食蔬果勤补水。

今晨，北京海淀有轻雾，空气湿度较大。

昨天，北京出现雷阵雨天气。监测显示，25日11时至20时，全市平均降水量为0.5毫米，最大降水量出现在密云新城子，达23.8毫米。雷雨并未带来明显的降温效果，雨后反而更显闷热。

今天起，北京热度全开，未来7天将出现持续性高温天气，其中明天气温最高，最高温将达37℃，对此，北京市气象台今晨6时10分发布了高温黄色预警。

北京市气象台26日6时发布预报：今天白天多云转晴，早晨有轻雾或雾，北转南风2、3间4级，最高气温36℃，最小相对湿度35%；夜间晴间多云，南转北风2级左右，最低气温25℃，最大相对湿度80%。

气象专家提示，未来几天气温持续走高，天气炎热，午后紫外线很强，市民需注意防暑防晒，多食蔬果勤补水。

责任编辑：张玉