马云最近又立下大功一件:不去当驻外大使真可惜了

原标题：马云，你不去当驻外大使真可惜了！

（一）

前几天，几乎所有的驻外大使都回来了，开外事工作会议。

中国外交，确实也到了一个关键时刻。贸易战越打越热闹，特朗普似乎铁了心要瞎搞。

有钱出钱有力出力也很重要。突然间有一种感觉：马云没有去当驻外大使，真是太可惜了！

因为最近，马云又立下大功一件。

他亲赴马来西亚，和新当选的马来西亚总理马哈蒂尔谈笑风生。按照外界的报道，小马说得老马频频点头。

但93岁的老马，其实正对中国有点芥蒂。

在不久前的马来西亚大选中，作为反对党领袖的马哈蒂尔，指责中资“抢了本地人饭碗”，还攻击落败的总理纳吉布向中国输送利益。上台后，老马一度公开宣布，要与中国重新谈判东海岸铁路项目。

马来西亚换总理，这当然是马来西亚的内政。但老马的这番表现，对中国来说，实在不是一个好消息。

以东海岸铁路为例，投资550亿马币（约人民币883亿元），中方提供贷款，中国交建承建，这也是马来西亚最大的在建项目。

更关键的是，项目已经开工建设。谈判还怎么谈？这带来的结果只有一个，增加中国人损失。马来西亚的政局变动，或多或少也对“一带一路”建设带来了点麻烦。

中马关系怎么走？很多人都有疑问。马来西亚人也有担心。

关键时刻，马云出场了。

在马来西亚总理府，老马见小马，大家笑哈哈。

二马交谈甚欢。据透露，马哈蒂尔会见外国贵宾，一般不超过半个钟头，毕竟已经93岁高龄了，长时间身体受不了。但见到这个小马，两人一见如故，居然一聊就是一个多钟头。

聊完后，兴奋的老马，还立刻发了一条推特：我和Jack马就广泛问题，很好地交换了意见……

照片上，老马笑得跟朵花似的。

后来在接受《南华早报》采访时，马哈蒂尔更是对马云赞不绝口，说马云“超前于这个时代”，“在所有曾和我聊过的人中，马云对信息科技的了解最深刻。”

什么叫“超前于这个时代”，似乎在老马眼中，马云不仅是一个外星人，更像是从未来空间回来的。

至于与中国关系，老马兴奋地以马云举例说：马云这样的想法，我们就喜欢；马云这样的投资，我们肯定就欢迎。

马云怎么说的呢？

按照老马的说法：马云说，他是代表中国企业而来，阿里巴巴将帮助马来西亚进行技术升级换代，帮助马来西亚小企业走向世界舞台。

不是来买你们房子的，不是光顾自己赚钱的，而是大家来一起致富的。这才是中国企业家本色。这一席话，说得马哈蒂尔是心花怒放。

马哈蒂尔还有一段话，是这样说的：

马云还建议我们应当和中国交换意见，向中国学习如何治理社会、预防腐败等。在这些方面，他对习近平主席充满溢美之词。他认为访问中国对我来说会非常有用，而我会访问中国的；而且他的意思是建议我去他所在的城市，这是非常值得一看的地方。我一定要去看看，因为我觉得我可以从他那里学到很多。我从来没有对中国有过任何恐惧，因为就像我说过的，中国从未征服过我们。我认为我们会尝试，提升和中国的友好关系。

你看看，马云的三寸不烂之舌，达到了几亿甚至几十亿美元都可能无法达到的目标：

第一，又宣传了老家杭州。马哈蒂尔已经说了，一定要去杭州看看。

第二，又宣传了中国经验、中国方案。马哈蒂尔已经说了，确实可以学到很多。

第三，展示了中国企业家的新形象。你看，中国阿里巴巴来了，确实是我们都双赢吧。

最后的结果，马哈蒂尔受触动很大，郑重表态：我对中国没任何恐惧，中国和马来西亚还要继续友好下去。

既然这么表态了，中马关系再怎么也糟不到哪里去了。而且，按照媒体的报道，马哈蒂尔开始找补以前的过头话了，并且还提出，希望马上到中国访问。

（二）

说起来，生意人的特朗普总统，也曾和马云一见如故。

去年，有个段子就这样讲：

当马云报出帮美国增加100万个工作岗位的时候。特朗普彻底软了，软到崩溃。他明白，对面的小个子比他还能吹！如果再不向中国妥协，4年后，中国会派这个小个子来美国竞选总统（出生证估计又是谜团）。

这个典故，就叫“一马平川”。

玩笑归玩笑。但特朗普和马云，确实交情匪浅。去年一月初，还是候任总统的特朗普，还住在纽约曼哈顿自己的豪宅，亲自把来访的马云送到了楼下。

当着记者们的面，特朗普紧紧握着马云的手，夸赞说：“我俩进行了一次伟大的会谈。马云是一位伟大的企业家，世界上最好的之一。他爱这个国家，他也爱中国。”

要知道，这可是美国一把手在夸奖一个当代中国人伟大。中国领导人应该都没夸奖马云伟大吧。

机智如马云，当即回答：“是的，我爱中国，也爱美国。”

特朗普还说，他将与马云一起，做一些一些“很棒的事”；马云旁边忙不迭地说，做一些小生意、小生意。

是什么让特朗普对马云心服口服？

很简单，马老师的思想政治工作，世界知名。

他这样告诉特朗普，他可以为美国创造100万个就业岗位，而且，“现在中国正在从制造大国转向消费大国。中国有3亿中产阶层，未来不久会增加到5亿，中国将会成为世界上最大的进口和消费市场，这对美国中小企业和消费者来说，也是一个巨大的机会和现实的存在。”

当然，马云也不忘及时提醒特朗普：发动贸易战损人不利已，我们和气生财，最后的结果，是中美两国共同赚钱、赚大钱。

什么是三寸不烂之舌，这就是三寸不烂之舌。

所以，我们看到，马云和特朗普会谈后，长达一年多时间里，特朗普都没敢发动贸易战，想来，他还一直在领会学习马云讲话的精神。

但马老师，现在情况又出现了新变化，特朗普要向全世界开战了，你的思想政治工作不能停啊！

（三）

马云是一个生意人，会讲流利英文的生意人。他应该也看透了特朗普，也看透了马哈蒂尔。

比如，对于特朗普，在他上台前，马云就这样判断：“他肯定很难说是美国历史上最好的总统，但肯定不会是最差的总统。我们可以牛吹得很大，在竞选之前可以把自己说得天花乱坠，但看到那张财务报告表的时候，我相信他会冷静下来。”

特朗普是商人，他也爱吹牛。那最好的办法，就是能跟他们一起吹牛，比他还要会吹牛，而且能在吹牛中把道理说透。

当然，有些原则问题不容妥协，该斗必须得斗。但有些问题，共赢是第一位的，角度一换，可能就海阔天空了。马哈蒂尔立刻喜欢上了马云，就是这个道理。

所以说，作一个大胆的设想，以马云的辩才无碍和八面玲珑，如果他出任外交部长，中国外交未必不会焕然一新。

实在不行，当个驻外大使也可以啊。当然，前提是马云还要提高政治觉悟，不能老想着为自己赚钱。

王毅同志您也别急，这不是让马云抢您的位置，您已经是国务委员了，即使真以后中国马外长了，应该仍在您领导下工作。

别不信，与职业外交官相比，在牛弹琴（微信：bullpiano）看来，马云的优势其实是很突出的，这几点以前说过，再重复一下：

第一，马云很有钱，他当官就是为国家节省资金啊。道理很简单，他出任部长也罢，出任驻外大使也罢，肯定也看不上那点工资，反而他会学布隆伯格，不拿钱或拿象征性的一块钱工资。其他什么置装费、差旅费什么，估计也省了。

第二，既然不缺钱，肯定不会有腐败丑闻。如果马云还不贪色，那就等同于刀枪不入。金钱+美女，CIA的这些陈腐招数，可以腐蚀一般的外交官，但肯定腐蚀不了马老师。

第三，以马云流利的英文、演讲的天赋、忽悠的本领，全中国确实不多。他这样的人去对付美国国会，去拉拢美国民间，去做国际外交，还是很有看点的。这一点，同样有钱的马化腾，说实话就不是很合适。

第四，外交也需要新鲜血液。总是职业外交官当大使，固然有各种好处，但缺点也是明显的，有时太循规蹈矩、缺乏创意，偶尔换一下血，反而容易激活整个外交局面，国家最近也是这么干的。

也很简单的，特朗普总统开门接客，看到又是一个职业外交官，和看到一起吹过牛做过生意的商人外长，感觉还是不一样的。

看来，特朗普身边，真缺乏马云这样的人才。虽然美国政府里也有不少商人，但论做生意，他们做不过特朗普，更做不过马云；出主意，还往往都是馊主意，和气生财和气生财，现在快给他们搞成了中美都破财了。

想象一下，如果马云在特朗普身边，经常布布道、吹吹牛，都是商人本色，趣味也相投，谈笑间樯橹灰飞烟灭，说不准中美关系不仅能逢凶化吉，反而开创了新型大国关系的全新局面。

马云老师啊，为了国家利益，暂时放一放生意，赶紧准备准备吧！

来源：“牛弹琴”微信公众号

责任编辑：张玉