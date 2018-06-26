蔡英文表态矛盾：想联手制约大陆 又想与大陆谈话

原标题：蔡英文精分：让各国联手制约大陆 又想与大陆谈话

海外网6月26日电 台湾地区领导人蔡英文25日接受外媒专访时叫嚣，世界各国应该与台湾当局联手制约大陆，防止大陆的“扩张霸权势力”。然而，她在“黑”完大陆之后，转头又说“愿与对岸对话”，这种自相矛盾的表态遭到台媒嘲讽，台湾有这样“精分”的领导人，肯定输得一败涂地。

据台湾《联合新闻网》报道，蔡英文25日接受法新社专访时先“告了个状”，称台湾遭受大陆巨大的压力，“虽然有时觉得挫折，但不能放弃”。随后，竟公开“呼吁”世界各国和台湾当局联手“防御中国大陆的扩张主义目标，保卫共有的自由价值。”

蔡英文还为了抹黑大陆而危言耸听，妄称大陆对整个地区和世界都构成挑战。她向外媒表示，“不只是台湾需要面对这样的问题，区域内或是整个国际社会，如果不是现在，就是将来一定会面临到中国大陆扩充其影响力，将来他们的民主自由、经济自由，都会受到影响”，她叫嚣，“我们必须共同合作，重申我们的民主自由价值，以约制中国大陆，尽量防止他们扩张霸权势力。”

报道称，目前台湾“友邦”减少到十八个，蔡英文还“得意”地指出，“台湾获得美国日益增长的支持”，美国国会日前通过法案，为较高层官员访台铺路，并建议加强“台美”军事交流，美国国务院也批准售台敏感潜舰技术的行销许可证，“我们觉得有必要加强自卫能力。”

不过，蔡英文在外媒面前大肆“黑”了一通大陆后，转头又说，“我很乐意，而且也有责任与对岸领导人坐下来，好好地谈一谈”，还称希望大陆感受到“我们愿意沟通与对话的诚意，也希望他们做为一个区域负责任的一份子，能感知自己也有责任，与台湾坐下来，好好沟通与对话”。

这么肆无忌惮地“黑”完大陆又想要坐下来沟通？蔡英文的逻辑也是非常“清奇”了。《联合报》评论道，蔡英文一方面在外媒上说要对大陆全面进攻，另一方面又说要谈话，摆出一副全面回防两岸关系的样子，最后的结果肯定是输得一败涂地。

台网友也无奈道，“台湾有一个分裂的领导者，真的是民众的不幸，一下要和人家见面，一下又要制约人家，观点前后矛盾，这样还妄想可以争取到大陆的善意吗”，“有什么条件去围堵？‘一带一路’让经过的国家都受惠，谁要堵啊”，“我们台湾人自己都感受不到蔡英文有愿意与对岸沟通的诚意”。

事实上，破坏两岸交流基础的正是台当局自身。国台办发言人安峰山曾表示，从2016年“5·20”以来，民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，破坏了两岸的共同政治基础，放任纵容“去中国化”、“渐进台独”，阻挠限制两岸的交流合作，造成当前两岸关系的紧张对立，责任在台湾方面，两岸同胞对此都是坚决反对的。面对当前两岸关系这样一个复杂严峻的局面，我们坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对和遏制任何形式的“台独”分裂图谋和行径，持续扩大两岸经济文化交流合作，会继续努力推动两岸关系和平发展和扎实推进祖国和平统一的进程。（海外网 杨佳）

责任编辑：张玉