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亚投行第三届理事会年会在印度开幕 日媒这样评价

亚投行第三届理事会年会在印度开幕 日媒这样评价
2018年06月26日 09:08 环球网
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　　原标题：亚投行第三届理事会年会在印度开幕 日媒：影响力不断扩大

　　[环球网报道 记者 王欢]日本共同社6月25日报道称，由中国主导的国际金融机构“亚洲基础设施投资银行”（AIIB）第三届理事会年会，于25日在印度西部孟买开幕。在成员国和地区数超过美日主导的亚洲开发银行（ADB）的形势下，AIIB为了扩大影响力将如何积极实施贷款成为焦点。

　　配合年会召开，AIIB宣布将向印度贷款19亿美元。该款项拟用于印度国内的地铁建设和完善农业用水等，扩大向最大贷款接受国印度的资金供应。

　　印度财长高耶尔当天在记者会上表示“完善基础设施是大课题，AIIB的作用十分重要”，对扩大贷款表示了肯定。

　　报道称，AIIB于2015年12月成立，最初有57个国家，希望加入的国家之后不断出现，规模逐渐扩大。迄今获得批准的成员国和地区有86个，规模超过了ADB的67个国家和地区。

　　围绕AIIB，有声音指出，贷款标准或许较其他国际金融机构有所松弛。对此，AIIB相关人士断言称“正在实施（与国际金融机构的）联合项目，没有那样的担忧”。另外，在作为债券发行前提的信用评级方面，AIIB也获得了最高评级，国际信用度日益攀升。

责任编辑：张玉

印度亚投行年会
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