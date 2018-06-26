学者：中企在美被安全审查挡门外 大多“莫须有”

原标题：鲁传颖：中国也应加强企业“安检”

近期，关于网络安全的一个新的话题是如何应对网络信息技术军民两用性，所带来的新问题、新挑战。这包括越来越多的国外科技公司向军队和情报部门提供产品和服务，如亚马逊公司近期宣布向美国陆军情报机构提供云服务，协助该机构将保密数据和应用迁徙到商业服务云上。在此之前，谷歌也曾经爆出与美国军方合作开发人工智能在作战领域的应用。

上述现象揭示的趋势是，美国政府越来越依靠科技公司的服务来提升自己在国家安全领域的防御能力，同时也试图通过科技公司来破坏其他国家的网络安全。5年前，爱德华·斯诺登爆料，微软、亚马逊、脸谱等科技公司与美国国家安全局合作，在全球开展大规模网络监听。科技企业与政府的走近，加大了外国政府对采用这些科技巨头产品和服务的疑虑。

此外，另一个重大潜在威胁就是科技民族主义，在国家安全的关切下，一些国家的政府只信任本国的产品和服务。例如美国曾以这一名义，多次阻挡国外企业进入该国市场。这种不信任感的加剧，不仅会对国际贸易体系造成扭曲，同时会干扰正常的科技合作。如近期，就有多名美国国会议员致信教育部长，要求美国高校停止与一家中国知名通信企业之间正常的教育合作。

网络信息技术的军民两用性已经引发了一系列的问题，值得国际社会对此警惕。实力强大的美国科技企业与政府合作的边界在哪里，民众以及其他各国政府如何应对这一现象？同时，又该如何避免引发科技民族主义情绪？

首先，各国政府应加强涉及国家安全的产品和设备的安全审查制度建设，通过技术以及法律政策来维护国家安全。中国当然也不会例外。

过去很长一段时间里，中国企业在进入美欧市场时都会面临国会、政府各部门执行的相关安全审查，以及背景审查。中国企业其实在这一过程中都很配合所在国政府部门的审查，有些最后予以通过，但有些则被安全审查挡在的市场门口外。其中，中国在美国遭遇的这种经历比较多，其中绝大部分的说辞都是“莫须有”的。

由于美国企业事实上与美国政府和军方的密切合作，一方面我们欢迎包括美国企业在内的各国企业到中国开展合作，另一方面中国当然也有理由进行这种安全审查。信任的基础是有能力对相关产品和服务进行全方位的“安检”，企业应当做好配合。加大在这一方面的投入，是国家应对网络信息技术军民两用性的重要职责。

其次，科技企业，特别是面向全球提供产品和服务的美国企业，应正视与其他国家政府合作对其全球业务的影响。任何政府在涉及到国家安全时总是会高度敏感。同一个企业的产品即提供给美国政府使用，同时也卖给其他国家的政府，自然会引发其他国家的安全关切，特别是鉴于美国政府过去声名狼藉的记录。科技企业应适当区分军用和民用的产品和服务，或将相关的业务进行分拆，以减少相关疑虑。

再次，应提升网络安全产品和服务的国际安全标准。互联网产品与服务具有全球性的特点，很多产品涉及到几亿或几十亿的全球网民。因此，需要从全球层面发挥国际标准化组织、网络安全组织等机构的力量，提升安全技术标准，减少技术风险和漏洞，最大程度上确保技术安全。（作者是上海国际问题研究院全球治理所副研究员）

责任编辑：张玉