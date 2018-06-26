原标题：解放军多枚巡航导弹齐射引解读 七层大楼瞬间被毁

[环球网军事6月26日报道 环球时报特约记者 张亦驰 环球时报记者 刘 扬]6月23日，央视《军事报道》曝光了疑似“东风-10A”型远程陆基巡航导弹旅演训画面，引发外界广泛关注。画面展示了多枚巡航导弹实弹齐射发起攻击、精确命中目标的震撼场景。从一些细节中，也能看出该巡航导弹的大致性能和运用方式。

境外媒体关注“东风-10”演习

新加坡《联合早报》25日报道称，央视罕见播放了“东风-10A”巡航导弹齐射的画面（图①）；此外，还播放了多枚“东风-10A”巡航导弹同时命中一栋大楼的画面（图②）。坚固的钢筋混凝土建筑在导弹的打击下，瞬间灰飞烟灭。

报道称，2015年解放军曾在一次演习中，演练过用“东风-10”巡航导弹击中目标大楼的科目。文章称，如果一个陆基巡航导弹旅下辖6个发射营，装备100多辆发射车，每辆发射车携带3枚导弹，理论上可一次齐射200至300枚射程达到2600公里的“东风-10A”远程巡航导弹。转移阵地和打击效果评估后，还可再齐射200至300枚巡航导弹。

台湾《联合报》报道称，“东风-10”据称是性能最好的核常兼备陆基远程巡航导弹之一。外界普遍猜测陆基型号的射程达到1000公里以上，空射型号射程还要远一些。至于为什么要用巡航导弹打大楼，而不是打击洞库、机堡等目标呢？《联合报》引述大陆分析人士的话称“这个当然和对岸（台湾）有关系，具体大家都心知肚明，只是不可说罢了！”

不过一位匿名大陆军事专家对《环球时报》记者表示，之所以炸大楼，可能并非简单出于威慑目的。通常来说，靶标的制定要和导弹的制导方式匹配。巡航导弹末段通常采用景象匹配制导方式，那靶标就需要有比较明显的外形特征，大小也要满足设计精度要求。从视频画面判断，这个7层大楼高约20米，长50米左右，这可能是“东风-10”的典型打击目标。

齐射导弹不是为了壮观

央视的画面显示了“东风-10A”巡航导弹发射车多发齐射的场面。相比之下，美军舰发射“战斧”时总是一枚一枚发射，齐射是为了看上去更有气势吗？

专家表示，巡航导弹打击目标需要一定的数量。以战斗部重量在450公斤左右的美国“战斧”巡航导弹为例，美海军在实战中总共发射了2000多枚。只有3次攻击发射数量少于10枚，这3次主要是打击“基地”组织头目。去年和今年对叙利亚相关设施的攻击，发射的巡航导弹数量分别达到59枚和66枚。这表明实战中巡航导弹攻击必须达到一定量才能实现有效毁伤。而齐射则能在尽量短时间内发射完毕，减少暴露时间，提高生存概率。另外，多枚巡航导弹要尽量在短时间内同步到达目标，一方面提高突防概率，另一方面提高打击的突然性，齐射就是要起到这样的效果。其实，对于导弹部队来说，齐射的难度并不大，关键在于导弹的技术维护、保障到位。难的是让不同时间、地点发射的导弹按要求同步到达目标区，以实现打击的突然性，这就要求进行充分的航路规划。

而美国的“战斧”巡航导弹发射确实没有如此壮观，因为其单舰发射必须有一定的时间间隔。在同一海域部署的军舰也不可能很多。这也就为其航路规划带来较多麻烦。为此，最新型“战斧”导弹除了有相关的规划平台外，导弹上还安装“到达时间软件”，控制导弹的速度，以进一步精确控制多枚导弹的抵达时间。

与弹道导弹混编使用？

从央视公布的视频看，在“东风-10”巡航导弹发射阵地远方，还部署有处于起竖状态的疑似“东风-16”近程弹道导弹。外界有观点认为，这表明火箭军的巡航导弹和弹道导弹进行了混成编组。不过专家认为，这次发射很可能只是出于演示的目的。实战中，战术弹道导弹和巡航导弹配合使用，可以进一步提高打击效果和突防概率，但未必会混编在同一阵地使用。弹道导弹和巡航导弹可以发挥各自优势对付不同目标，或同一目标的不同部分。例如，台湾东部的一些空军基地实现了洞库化、地下化。其基地位于山体内，用弹道导弹不容易打门。而巡航导弹则很容易绕弯对其洞库大门实施精确攻击。弹道导弹可以发射钻地弹或者子母弹打击掩体和跑道。巡航导弹和弹道导弹协同使用还可以提高突防概率。

巡航导弹和弹道导弹配合使用需要两者同时到达目标区。而“东风-10”飞行速度慢，要先发射，待其发射一段时间后再发射弹道导弹。而巡航导弹发射后，阵地有暴露风险，对于部署在相邻区域的弹道导弹比较危险。因此，最好的方式是两者部署在相距较远的发射阵地，协同好时间发射。

责任编辑：张玉