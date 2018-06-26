北京地铁四条线增两千名乘务管理员 巡视车厢安全

地铁八通线上乘务管理员正在工作 摄影/本报记者 黄亮

原标题：地铁四条线再增2000乘务管理员

昨天，北京青年报记者从北京地铁公司获悉，从6月20日开始，2000多名乘务管理员陆续在地铁5号线、6号线、10号线、八通线等线路上岗工作，巡视车厢内安全。据了解，这是北京地铁继去年6月在1号线等线路试点配置乘务管理员之后，再次在核心线路上大规模推广配置。

2000乘务管理员上岗

据北京地铁公司消息，从6月20日开始，2000多名地铁乘务管理员在地铁5号线、6号线、10号线、八通线等线路陆续上岗，巡视车厢安全。

北青报记者在地铁6号线多个站发现地铁乘务管理员巡视的身影。据了解，乘务管理员在执勤时履行盯、看、闻、报告、治理、应对处置等工作职责。在车内遇突发情况需及时利用车厢内应急通话装置向电客列车司机报告，遇到日常秩序类情况时，利用专用通信手台向值班人员汇报。

工作时间上，以6号线为例，乘务管理员轮班工作，确保运营时间随时有人值守。具体为每天早班早晨4点半到中午1点半，晚班下午1点半到末班车00点15分。

核心线路基本完成配置

北青报记者了解到，这是北京地铁第二次大规模集中配置乘务管理员。

按照市交通委要求，2017年6月1日首班车起，地铁1号线、2号线、4号线、大兴线试点配备列车乘务管理员，每两节车厢配置一名，负责跟车巡视巡查。随着地铁1号线、2号线、4号线等“第一梯队”线路配置完成且试点无异常情况，地铁6号线、10号线、八通线、5号线等“第二梯队”线路开始配置乘务管理员。

目前，远郊区地铁线路尚未配置乘务管理员。

主要应对车厢内突发情况

据了解，与地铁安检员不同，乘务管理员主要负责应对解决车厢内的不文明现象和突发情况。

乘务管理员可制止地铁列车上乞讨、卖艺、散发小广告、无照游商等扰序行为，以及乘客的不文明行为。据了解，乘务管理员上线后，地铁1号线、2号线等线路乞讨行为明显减少。

北京地铁公司相关负责人此前介绍，最主要的是乘务管理员可处理车厢内的突发情况。当列车遭遇暴恐袭击、个人极端行为、地铁故障等突发情况时，乘务管理员会及时报警，积极配合工作人员做好乘客的组织疏散。当身边发生群体性恐慌事件时，乘务管理员应及时了解相关情况，稳定乘客情绪，并报告给工作人员。此外，当遇到乘客生病、纠纷及情绪不稳定情况时，乘务管理员应及时报告并主动帮助乘客。 文/本报记者 刘珜

责任编辑：张义凌