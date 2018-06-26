原标题：北京城市副中心将与北三县这样“牵手”！信息量很大

城市副中心与廊坊北三县地区如何协同发展？

城市副中心如何辐射带动北三县？

京津冀区域协同发展示范区如何建设？

在“建设新时代的千年之城”公告展中，北京日报（ID：Beijing_Daily）记者看到有专门的章节对此作出了安排。

昨天，北京市规划展览馆展厅内，参观者在《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》草案现场公告展展板前驻足观看。该展览今日正式迎接市民预约参观。摄：武亦彬

廊坊北三县地区，是指河北廊坊的三河市、大厂回族自治县和香河县。廊坊北三县地区紧邻城市副中心，过去10多年实现了较快的发展，但也积累了很多现实问题，如职住不均衡、公共设施配套不足、地下水严重超采等。

这些问题很大程度上是区域协同发展问题，需要打破“一亩三分地”思维定式，在区域尺度上统筹协商解决。

辐射带动廊坊北三县地区协同发展，是城市副中心作为北京重要一翼的使命，也是京津冀区域协同发展的应有之义。《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》草案提出——推动城市副中心与廊坊北三县地区统筹发展。这一方面是因为“它们在地源上相近，文化上也是一脉”，另一方面也是落实京津冀区域协同发展示范区的城市战略定位。

依据《京津冀协同发展规划纲要》《关于印发加强京冀交界地区规划建设管理的指导意见的通知》等相关规划文件要求，按照中央“统一规划、统一政策、统一管控”的总体要求，控规草案提出，

要处理好城市副中心和廊坊北三县地区协同发展的关系，重点推进北京城市副中心与廊坊北三县地区功能分工、资源配置、生态管控、产业协作、公共服务、基础设施、交通系统、风貌设计等方面协同发展，打造区域发展新引擎，建设京津冀区域协同发展示范区。

航拍与北京仅一河之隔的三河市燕郊 摄：饶强

共建大尺度生态廊道

廊坊北三县被很多人称为“北京后花园”。但从实际情况看，通州区与廊坊北三县地区现状森林覆盖率较低，且林地分布破碎，生态调节能力和稳定性差。另外，部分城镇组团房地产过度开发、开发强度过大、贴边蔓延严重，侵占了重要的区域生态空间。

为扩充生态空间，有效改善区域生态环境质量，控规草案提出，

遏制贴边发展和无序蔓延，核减与重要区域生态廊道冲突的城镇建设组团规模。扩大区域环境容量，重点在潮白河和北运河之间共同建设大尺度生态绿洲，构建复合生态系统。

另外，为突出文化传承，彰显地域特色，将构建山水林田湖草城村交融的整体空间意象，重点对潮白河和北运河沿岸地区进行精细化设计，形成错落有致的城市天际线。

位于潮白河畔的减河公园



在城市副中心东侧，与廊坊北三县地区之间将共建平均宽度不小于3公里的生态绿带，严格两侧城市建设用地贴边发展。推动廊坊北三县向纵深紧凑发展，引导城镇空间簇群式布局。

协同互补形成区域差异化功能分工

京津冀区域是我国城市最密集、工业基础最雄厚的区域之一，但三地发展并不均衡。目前廊坊北三县地区产业层次尚需提升，合理的产业链尚未形成，地均产出效益低。

另外，通州区与廊坊北三县地区产业互动不足，未形成产业发展梯次，产业同质化竞争严重，廊坊北三县地区对高端人才吸引力不足，制约了地区产业的转型升级。

作为北京中心城区与廊坊北三县之间的纽带，控规草案提出，

城市副中心将积极对接北京非首都功能疏解，支持符合廊坊北三县产业定位的适宜疏解项目转移，协助廊坊北三县地区产业转型升级。 同时，坚持协同互补，提高廊坊北三县地区对区域的服务保障功能，积极发展养老、康复、休闲等产业，形成区域差异化功能分工。

连接河北和通州的潮白河大桥 摄：陈强、满志禹

跨界通勤优先选择公共交通和轨道交通

廊坊北三县地区公共配套短板突出。中、小学大班额现象普遍，公园绿地和公共文化设施比较缺乏，无大中型体育设施。

为此，控规草案提出，坚持政府引导、市场运作，促进北京公共服务资源向廊坊北三县地区拓展延伸，协助廊坊北三县地区形成功能完备、布局均衡的公共服务体系。

目前廊坊北三县地区跨界交通衔接不畅，主要依赖公路，跨界通勤压力大。按照规划，

未来城市副中心与廊坊北三县地区的互联互通将优先选择公共交通和轨道交通，让更多廊坊北三县地区居民通过速度快、站距大的轨道交通出行，发挥京唐城际和平谷线等轨道交通的作用，减少对小汽车出行的依赖，缓解跨界通勤压力。

城市副中心与周边地区交通骨架网络示意图（北京市规划和国土资源管理委员会供图）

此外，城市副中心与廊坊北三县地区还讲统筹预留区域大型基础设施廊道，强化水、电、气、热区域协同发展。两地将构建多源多向、安全共享的供水保障体系，建设以京津冀高压电网为骨干的智能电网，形成多气源、多联通的供气格局，完善区域热电联产供应体系，构筑坚强可靠的区域生命线保障网络。

针对区域地面沉降、活动断裂、防洪等共同灾害问题，控规草案提出加强区域防灾减灾的联防联控。

记者：陈雪柠

摄影：饶强 陈强 满志禹

责任编辑：张义凌