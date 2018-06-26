市长吸毒致幻报警称有人追杀 特警赶到时一丝不挂

原标题：长安街知事：小心！这些官员“有毒”

文/秦羽

今天是“国际禁毒日”，我国的宣传主题是“健康人生、绿色无毒”。

近日，习近平作出重要指示强调，要依法严厉打击毒品违法犯罪，坚决打赢新时代禁毒人民战争。

长安街知事注意到，有些本应躬行示范的领导干部却自甘堕落地沾染上毒品，从而走上万劫不复的深渊，思之令人痛心。

龚卫国

毒品围猎，他们上钩

毒品离干部们很远吗？对于心无党纪国法，又缺乏自制力、满脑子都是低级趣味的人来说，它的诱惑分外大。

就在20天前，也就是6月6日，黑龙江省纪委监委通报了一个令人触目惊心的案例。2014年至2017年，大庆一所名为蒙妮坦的职业高中连续发生违纪违法问题——20人公款旅游、2人嫖娼、2人吸毒。

时间再拉远一些，云南楚雄州原州长杨红卫堪称近年来查处的吸毒官员之中级别最高的。此人曾边开会边吸食一种名为“卡苦”的毒品，后在某次会议现场被省纪委带走，并于2013年1月因滥用职权、受贿900多万，被判处无期徒刑。

长安街知事从中国裁判文书网获悉，今年4月，正在云南第二监狱服刑的杨红卫，因确有悔改表现，获表扬9次，被省高院依法裁定减刑，即由无期徒刑减为有期徒刑22年。

杨红卫

金钱、美色、玉石、字画……这都是不法商人“围猎”党员领导干部时，惯用的伎俩。鲜为人知的是，毒品也算其中一种。

在这方面，最典型的就属湖南临湘市原市长龚卫国。1972年出生的他曾被视为“大有前途”，却于2015年4月吸食冰毒后毒瘾发作，产生幻觉，报警说有人追杀，特警赶到时，他已经一丝不挂。

龚卫国在忏悔书中透露，他是在认识一名老板后，开始不断地吸食毒品。“刚开始带着好奇，后来把它当成了解酒释压的良方，一发不可收拾”，在毒品的诱惑下走向另类人生。

2017年7月，他因滥用职权、受贿157.5万元，一审获刑7年。

此外，在四川刘汉刘维涉黑案中，他们除了送金钱财物，还和原德阳市公安局刑警支队政委刘学军等三名政法官员在会所里吸食毒品，寻欢作乐。于是当有风吹草动时，这些涉毒官员便向刘氏兄弟通风报信。

官员涉毒？罪加一等

除了吸食毒品，有些领导干部还搞出更加糟糕的情况——制造和贩卖。

福建人肖积合曾任某县质监局副局长，因受贿被开除公职后，其竟不思悔改，反而变本加厉——凭借化工专业知识，掌握了利用溴代苯丙酮化学合成麻黄碱技术。

后来，肖积合被抓，并获刑1年半。刑满释放后他不但没有改过，反而重操旧业，最终“二进宫”。

肖积合

在贩毒方面，安徽的一个例子颇具典型性。2014年8月，全省对167名毒品犯罪分子进行集中宣判。其中，临泉县人社局原工会主席王飞因贩卖海洛因，被判无期徒刑。

原来，在2011年4月，有人起意到外地买毒品，然后回临泉贩卖，王飞正是出资人之一。而且在与毒贩交易时，王飞还负责把风，最终被警方抓获。

我国《刑法》规定，“走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚”。2016年4月，最高法又发布司法解释，对国家工作人员实施毒品犯罪的情形，作出了从严处罚的规定。

这主要体现在两个方面：一是将国家工作人员实施毒品犯罪，规定为“情节严重”，适用更高幅度的法定刑。二是降低了入罪门槛，比如按照通常标准的50%掌握。

总之，毒品不仅会摧人心智、毁人家庭，对领导干部而言，还将必然葬送一生仕途，直至身陷囹圄。培养健康爱好、警惕毒品围猎，才会避免走上杨红卫、龚卫国等人的歧路。

来源：微信公众号“长安街知事”

责任编辑：张义凌