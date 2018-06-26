江西鹰潭市纪委书记蔡厚勇拟任省委巡视组组长

原标题：鹰潭市委常委、市纪委书记蔡厚勇拟任江西省委巡视组组长

江西省委组织部发布消息称， 2018年6月25日根据中央组织部《关于推行党政领导干部任前公示制的意见》（中组发〔2000〕18号）的规定，经省委研究同意，现将以下拟任或拟提名人选的有关情况予以公示。

蔡厚勇，男，1968年1月出生，中共党员，省委党校研究生学历，现任鹰潭市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任，拟任省委巡视组组长；

刘三妹，女，1962年3月出生，中共党员，省委党校研究生学历，现任省纪委驻省人大机关纪检组副组长，拟任省人大常委会机关党组成员、省纪委省监委驻省人大机关纪检监察组组长（试用期一年）；

雷朝晖，女，畲族，1968年10月出生，中共党员，大学学历，现任省民政厅直属机关党委专职副书记、人事教育处（离退休干部处）处长、机关纪委书记，拟任省文化厅党组成员、省纪委省监委驻省文化厅纪检监察组组长（试用期一年）；

乔金霞，女，1965年1月出生，中共党员，在职研究生学历，现任省纪委驻省政府办公厅纪检组副组长，拟任江西农业大学党委委员、纪委书记；

叶廷峻，男，1966年6月出生，中共党员，大学学历，现任省纪委第四执纪监督室负责人（正处级），拟任南昌师范学院党委委员、纪委书记；

黄赣华，男，1964年8月出生，中共党员，大学学历，现任省纪委驻省委组织部纪检组副组长，拟任江西科技师范大学党委委员、纪委书记；

李广欣，男，1964年1月出生，中共党员，中央党校大学学历，现任九江市食品药品监督管理局党组书记、局长，拟任九江学院党委委员、纪委书记；

张梅，女，1965年1月出生，中共党员，省委党校研究生学历，现任宜春市政府党组成员、秘书长，市政府办公室党组书记，拟任宜春学院党委委员、纪委书记；

郭瑞新，男，1963年10月出生，中共党员，在职大学学历，现任新余市水务局党组书记、局长，拟任新余学院党委委员、纪委书记；

刘丽，女，1970年10月出生，中共党员，大学学历，现任省妇女联合会妇女发展部部长，拟任省妇女联合会党组成员，提名为省妇女联合会第十二届执委会副主席候选人；

吴艳玲，女，1975年6月出生，中共党员，中央党校大学学历，现任省总工会组织部（老干部处）部长（处长），拟任省妇女联合会党组成员，提名为省妇女联合会第十二届执委会副主席候选人。

公示时间从2018年6月25日起至2018年7月2日止。对上述公示对象有什么意见，请于2018年7月2日前来信来电向省委组织部举报中心反映。

举报电话：0791-12380

手机短信：18170812380

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责任编辑：张义凌