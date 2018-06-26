美前高官反对美舰停靠台湾：提升冲突可能性 不值

原标题：美前高官反对美国军舰停靠台湾：不值得

[环球时报-环球网报道记者 范凌志]华府智库“史汀生中心”25日举办以海峡两岸情势为主题的论坛。台湾《联合报》消息称，美国国务院前亚太副助理国务卿柯庆生（Thomas Christensen）在论坛中称，美军舰停靠台湾不会提供任何军事上的好处，反而提升危机与冲突的可能性，“这不值得”。

柯庆生在论坛上明确表示不支持美国军舰停靠台湾

华府智库“史汀生中心”25日举行谈论海峡两岸情势的论坛，并纪念已故学者容安澜，曾在小布什总统任内担任亚太副助理国务卿的柯庆生、哈佛大学费正清中心台湾研究小组召集人戈迪温（Steven Goldstein）主讲，台当局“驻美副代表”薛美瑜开场致词。

美国参议院当地时间6月18日通过了《2019财年国防授权法案》，该法案共18处提及台湾。关于《国防授权法案》提出评估美台军舰互访可能性、美军参与适当的台湾军演等话题，柯庆生直截了当地表示“不明白为何美军舰要访问台湾港口，为了展现美国爱台湾吗？”

柯庆生表示，美军舰停靠台湾港口并不会带来任何军事方面的好处，甚至可能提升危机与冲突的可能性，因此这不值得；这是纯粹象征性的举动，但几乎确定会导致中国大陆的负面反应，对台湾安全而言是更糟，而非更好，“因此我说，我反对这件事。”

柯庆生致词时还称台湾需要建立足够军力，虽然许多人明白不对称战略的重要性，但他担心还有不少人倾向花大笔资金向美购买不必要的军备，藉此展现“美国爱台湾”，他认为这并非最好的方式。

《联合报》消息称，柯庆生还表示，他特别忧心2020年的两岸情势，担心台湾在军事方面没有做好充分准备，以遏阻中国大陆在2020年“可能以武力威迫台湾。”柯庆生认为，蔡英文的民调虽低，但还是可能在2020年击败国民党竞争对手。

对2020年的局势，柯庆生提出三种可能性：一，若国民党在选举时坚持一个中国政策，最终却输了，大陆会对选举结果相当不满；二，若国民党考量一个中国在台“不受欢迎”而不再坚持，这将对大陆是“一大打击”；三，若国民党选择说得不清不楚，民进党可能为了想与国民党更明确区隔，而变得更绿。

“（柯庆生的）意思就是台湾只值得美国继续卖三流不对称武器来表达美式爱台湾啦！”《环球时报》记者注意到，在该条新闻下方，台湾网友一致表达了对台当局被美国作为“棋子”的不满，有网友表示，当特朗普要求每一个同盟交保护费时，当中美贸易大战开打时，台湾能帮美国做什么？只能当个出钱的盘子，“除了这个？台湾还有利用的价值吗？”还有网友表示：“大陆应该很乐意保护台湾安全，所以武器向大陆洽购才是明智之举。”

另有一些网友则对蔡英文当局冷嘲热讽：“菜桶的政策就是不断拉低经济与教育水平，快速减少邦交国，努力缩短统一时程。”“惨了，老英跟民进洞（民进党谐音）还有些87绿蝇（绿营）不能自嗨。”

责任编辑：张玉