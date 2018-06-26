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吉林省高级法院党组成员程龙拟任副院长(简历)

吉林省高级法院党组成员程龙拟任副院长(简历)
2018年06月26日 10:50 澎湃新闻
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　　原标题：程龙拟任吉林省高级人民法院副院长（正厅长级）

　　根据《吉林省人民代表大会常务委员会人事任免工作条例》，现就拟任命审判职务的程龙、李琳平同志进行任职前公示。

　　程龙，男，1976年3月出生，汉族，中共党员，法学理论专业研究生学历，法学博士学位。现任吉林省高级人民法院党组成员，拟任吉林省高级人民法院副院长（正厅长级）、审判委员会委员、审判员。

　　李琳平，女，1961年12月出生，汉族，中共党员，法律专业大学本科学历。现任吉林省高级人民法院审判委员会委员、行政审判庭庭长、审判员，拟任吉林省长春铁路运输中级法院院长、审判委员会委员、审判员。

　　欢迎社会各界和广大干部群众，对程龙、李琳平同志是否符合任命审判职务的标准和条件提出意见，反映问题。我们将对反映的情况和问题，认真进行调查核实，并按有关规定做出相应的处理。

　　来信来访接待机构为：吉林省高级人民法院政治部；

　　地址：长春市经济技术开发区珠海路1117号；

　　邮编：130033；

　　举报电话：0431-88556637；

　　公示截止时间为2018年7月2日。

　　吉林省高级人民法院政治部

　　2018年6月26日 

　　来源：中国吉林网

责任编辑：张义凌

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