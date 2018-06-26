北京26日将持续重污染 27日空气质量持续好转

原标题：北京今日重污染持续 明日逐渐好转

新京报快讯（记者邓琦）据北京环保监测中心，今日（6月26日）北京地区将持续重污染，明日空气质量逐渐好转。

该中心介绍，昨天夜间，北京受低压系统控制，地面为1-2级偏南偏东风，扩散条件不利，同时，湿度较大，有利于污染物二次生成转化，空气质量持续转差，25日前半夜达到中度污染，后半夜到今天上午，浓度继续上升，达到重度污染。

据该中心分析，污染扩散条件不利，导致本地污染物积累，湿度较大温度较高，导致气态污染物的二次转化加剧，以及在偏东偏南风的作用下，区域污染物汇聚到山前等因素，共同作用造成目前的高污染浓度。

目前预计，今日北京地面气压场仍以低压底部为主，扩散条件维持不利，27日地面形势场由低压底部逐渐转为高压前部，预计空气质量逐渐好转。

责任编辑：张义凌