俄媒：俄愿同中国分享未来核能技术 已签这份协议

原标题：俄媒：俄罗斯愿同中国分享未来核能技术

[环球网综合报道]俄罗斯卫星网6月26日报道，俄罗斯总统普京不久前访华时签署了一系列核能领域合作协议。俄罗斯将在中国建造三座核电机组，还将援助中国建造快中子示范反应堆CFR-600。俄罗斯防御与安全问题专家瓦西里·卡申表示，俄罗斯在中国核能市场成功承受住了竞争压力。而中俄合作的重要性还在于俄罗斯愿同中国分享未来核能技术。

报道称，以前俄罗斯曾向中国转交过技术，在建设实验快堆（CEFR）方面提供过援助并参与了建设工作。新反应堆CFR-600将由中国人自行设计，俄方提供帮助。快中子反应堆建设技术对核能未来具有重大意义。与热中子反应堆相比，它们能保证高水平的钚生产能力，而后者被用来生产新的核燃料。

“这样就有了建造可以多次利用废燃料的核燃料闭式循环体系的可能性，因此将大大扩大核能燃料基地。”报道称，快中子反应堆还比热中子反应堆更安全。俄罗斯是世界快中子反应堆技术领先者，数十年来一直在利用这种反应堆的商业样品。

此外，根据俄罗斯卫星网的说法，俄罗斯还将向中国提供用于太空的同位素热源产生器。这种设备为研究宇宙的设备所必需，因为这些设备并不总能利用太阳能。这些热源可用在研究月球的中国自动空间站上。

责任编辑：张玉