最高检:五年来检察机关批捕毒品犯罪案件53万余件

原标题：五年来全国检察机关批捕毒品犯罪案件53万余件

资料图：公安机关展示缴获的毒品及作案工具。中新社记者 于海洋 摄

中新网6月26日电 在最高人民检察院今日举行的新闻发布会上，最高检公诉二厅副厅长黄卫平介绍，2013年1月至2018年4月，全国检察机关共批捕毒品犯罪案件536704件660600人，分别占全部刑事案件逮捕数的15.3%、13.6%；起诉毒品犯罪案件597608件741260人，分别占全部刑事案件起诉数的10.8%、9.7%。

黄卫平介绍，近年来，全国各级检察机关加大惩治力度，保持打击毒品犯罪的高压态势。

一是依法批捕、起诉毒品犯罪案件。依法严厉打击职业毒犯和毒品再犯、累犯、主犯，严厉打击武装掩护、暴力拒捕的毒品犯罪分子以及源头性毒品犯罪。2013年1月至2018年4月，全国检察机关共批捕毒品犯罪案件536704件660600人，分别占全部刑事案件逮捕数的15.3%、13.6%；起诉毒品犯罪案件597608件741260人，分别占全部刑事案件起诉数的10.8%、9.7%。其中2018年1月至4月，全国检察机关共批捕毒品犯罪案件26248件31679人，起诉28951件35193人，起诉数与2013年同期相比分别上升29.7%、18.8%，保持了打击毒品犯罪案件的高压态势。

二是加强对毒品犯罪案件的侦查监督，依法监督立案，纠正漏捕漏罪漏犯。2013年1月至2018年4月，全国检察机关共监督公安机关立案毒品犯罪案件11092件；共纠正漏捕8752人，其中纠正漏捕后起诉6091人，161人被判处无期徒刑以上刑罚；共纠正移送起诉遗漏罪行18986人，纠正遗漏同案犯8686人，其中419人被判处无期徒刑以上刑罚。

三是强化对毒品犯罪案件的刑事抗诉工作。2013年1月至2018年4月，全国检察机关共提出二审抗诉和再审抗诉2950件，其中一批因裁判认定事实、适用法律错误导致量刑畸轻甚至无罪的案件得到依法纠正，有力地打击了毒品犯罪。

责任编辑：张玉