新落户天津人两年不买房就清户？天津：不存在

天津官方澄清人才落户政策误读。 视觉中国 资料图

原标题： 天津官方澄清人才落户政策误读：不存在“两年不买房就清户”

近日，有传言称“新落户天津后，将户口存放在人才市场集体户的，如果两年内不买房并将户口迁走，户口将会被清理并打回原籍”，这一说法引发社会关注，并成为部分房地产销售人员的营销噱头。为避免群众误解误读相关政策，记者采访了我市相关主管部门。

对于“两年不买房就清户”传言，市公安局人口管理总队相关负责同志表示：“并不存在‘两年不买房就清户’。按照户籍管理有关规定，办理户口迁移需要公民本人提出申请，除对弄虚作假骗取落户资格的人员外，公安机关不会将其户口强制迁出或者注销。”

市房地产主管部门提醒广大购房群众，不要随便听信非正式渠道传播的流言，有政策疑问一定要到相关政府部门进行咨询。市国土房管局相关负责同志接受采访时表示：“对于蓄意传播散布谣言、制造市场恐慌、扰乱房地产市场秩序的房地产开发企业、中介机构等，市国土房管局将会同公安、市场监管等部门，按照《天津市政府办公厅关于进一步做好我市房地产市场调控工作的通知》的相关要求，坚决采取公开曝光、暂停网签、停业整顿、行政处罚、限制参与土地竞买等惩戒措施，严肃查处。涉及违法的，将移送有关部门，严肃追究相关机构和个人法律责任。”

来源：津云客户端

责任编辑：张义凌